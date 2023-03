Este jueves el Feyenoord de Santiago Giménez se juega la clasificación a cuartos de Europa League: Conoce el resto de los cruces

Este jueves 16 de marzo el Feyenoord del mexicano Santiago Giménez se jugará el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League con el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk, con el que el días pasados dejó el marcador global igualado por la mínima en el Estadio del Ejército Polaco, ubicado en Polonia.

El equipo neerlandés llegó a la instancia luego de clasificar en la primera plaza de un grupo que compartía con el Midtjylland, Lazio y el Sportklub Sturm.

En el partido de ida, el argentino Ezequiel Eduardo Bullaude igualó las acciones en el 88′ luego de que el ucraniano Yaroslav Rakitski marcara el primer tanto del encuentro en el 79′.

🇲🇽 Santiago Gimenez

Feyenoord: 1-1 :FC Volendam #FEYVOL pic.twitter.com/0MuEhO4a83 — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) March 12, 2023 Así fue el gol de Santiago Giménez el fin de semana.

Estos son los partidos de vuelta de octavos de UEFA Europa League

Fenerbahçe vs Sevilla (0-2).

Betis vs Manchester United (1-4).

Friburgo vs Juventus (0-1).

Feyenoord vs Shakhtar (1-1).

Saint-Gilloise vs Union Berlín (3-3).

Ferencváros vs Leverkusen (0-2).

Arsenal vs Sporting CP (2-2).

Real Sociedad vs Roma (2-2).

Actualmente el Feyenoord domina la Eredivise con 58 puntos en 25 jornadas, teniendo tres unidades más que su competidor más cercano, el Ajax Ámsterdam.

Desde que Giménez llegó al Feyenoord en la temporada 2022/23 acumula 7 goles en Eredivise, 4 en Europa League y 2 en Copa de Holanda.

Los sorteos de los cuartos de final, semifinales y final de la UEFA Europa League 2022/23 se retransmitirán en directo el viernes 17 de marzo y podrá ser visto de manera gratuita a través de la web UEFA.com.

