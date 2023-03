Se olvidaron de López Tarso en los Oscar y los fans estallan por semejante desplante

Cada año la ceremonia del Oscar dedica un breve espacio a los artistas que fallecieron durante el año y aunque miles de personas esperaban ver el nombre de don Ignacio López Tarso en esta edición, lamentablemente eso no sucedió.

Ante estos hechos, decenas de internautas utilizaron las redes sociales para reclamarle a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dicha omisión, pues es bien sabido que su película “Macario” estuvo nominada a los premios y que él formaba parte de los miembros honorarios de esta institución.

“¿Alguien más esperaba ver a Ignacio López Tarso en el In Memoriam de los Oscar?”, “Es una pena que la Academia no incluyera a Ignacio López Tarso en su homenaje de este año”, “El primer actor Ignacio López Tarso no apareció durante el musical de los premios Oscar. Una gran falta por parte de la Academia” y “Qué enorme falta de respeto al protagonista de la primera película mexicana en ser nominada” son sólo algunos de los comentarios que la gente ha hecho.

Este año, bajo la voz de Lenny Kravitz, se recordó a artistas como Olivia Newton John, Kristie Alley, Irene Cara, Nichelle Nichols, Angela Lansbury, James Caan, Raquel Welch y Robbie Coltrane, quien interpretara “Hagrid” en la saga de Harry Potter.

