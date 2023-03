Dimes y diretes: Mike Pence denuncia a Donald Trump por asalto del 6 de enero al Capitolio

Desde hace varios días, el exvicepresidente Mike Pence y el expresidente Donald Trump ha intercambiado severas palabras en relación con el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, lo que ha intensificado un conflicto entre viejos compañeros de fórmula.

El exvicepresidente republicano denunció al magnate por los disturbios de ese día, indicaron algunos reporteros presentes en la Gridiron Dinner, llevada a cabo el sábado.

“La historia responsabilizará a Donald Trump por el 6 de enero”, expresó Pence, quien ha considerado postularse contra Trump para las primarias republicanas de 2024.

“No se equivoquen al respecto: lo que sucedió ese día fue una vergüenza, y se burla de la decencia retratarlo de otra manera. El expresidente Trump estaba equivocado. Sus palabras imprudentes pusieron en peligro a mi familia y a todos en el Capitolio ese día”.

“Los turistas no hieren a 140 policías simplemente haciendo turismo”, zanjó Pence, refiriéndose a cómo algunos colegas de partido han restado importancia a las acciones de los alborotadores. “Los turistas no derriban puertas para llegar al presidente de la Cámara. Los turistas no amenazan a los funcionarios públicos”.

Por otro lado, aplaudió a los periodistas en la audiencia, informó ABC News.

“Pudimos quedarnos en nuestro puesto en parte porque ustedes permanecieron en su puesto”, señaló sobre los reporteros en el Capitolio durante el ataque hace dos años. “El pueblo estadounidense sabe lo que pasó ese día porque nunca dejaste de informar”.

El exvicepresidente ya había criticado a Trump con anterioridad por su responsabilidad el 6 de enero, sugiriendo que los llamados del exmandatario para anular los comicios presidenciales de 2020 promovieron la violencia desatada, por lo que sus comentarios del fin de semana fueron contundentes.

De acuerdo, con los informes, eso causó una reprimenda de Trump, quien por mucho tiempo niega que actuó mal el día de los disturbios.

El expresidente dijo que Pence tiene parte de la “culpa” del 6 de enero por no rechazar a algunos electores de 2020 que votaron por el ahora presidente Joe Biden, algo que el exvicepresidente no tenía el poder de hacer.

“Si los hubiera enviado de vuelta a Pensilvania, Georgia, Arizona, los estados, creo, número 1, habrían tenido un resultado diferente. Pero también creo que no habrían tenido el ‘6 de enero’ como lo llamamos”, declaró Trump.

Asimismo, el magnate dijo de Pence lo siguiente: “Se está esforzando mucho. Y es un buen hombre, lo conozco, tuve una muy buena relación hasta el final”.

