Gabriel Soto dice que con el amarillismo se dañan familias, matrimonios, relaciones con hijos y padres…

Gabriel Soto anuncia su participación como parte del jurado del reality “Mi Famoso y Yo”, que estrenará el próximo 19 de marzo en horario estelar para Univision, donde el actor señaló estar acostumbrado a lidiar con las notas que se publican respecto a su vida sentimental con Irina Baeva; sin embargo, indica que muchas veces los medios pueden lastimar a los famosos.

“Ya estamos ‘curtidos’, ya llevamos tantos años en esto que estamos hasta cierto punto acostumbrados”, dijo el actor.

“Somos figuras públicas, me queda claro, y la gente se interesa en nuestra vida personal, pero todos somos seres humanos y todos tenemos una parte que se tiene que mantener privada, que no hay que cruzar esa línea muy delgada del respeto y de la información que se da.

“Y cómo se tergiversa, cómo se da información falsa y amarillista que finalmente llegan a dañar. Eso es lo que yo siempre he dicho, que muchas veces dañan, dañan familias, dañan matrimonios, dañan relaciones con hijos y padres, dañan por inventar”.

El actor cuenta que cuando le platicó a su hija Alexa Miranda que participaría en este show, la pequeña le pidió ser parte del proyecto. “Miranda, mi hija, cuando le platiqué me dijo ‘¡papá, yo quiero concursar, yo quiero estar’. Le dije ‘no hija, son más chiquitos los niños, aparte ya tienen al elenco y todo’, pero me dijo ‘yo te quiero acompañar’”.

“Miranda sueña con ser actriz. Elissa ya lo hizo, ya probó lo que es la actuación con la novela ‘Si Nos Dejan’, pero sí, obviamente son mis hijas, sus sueños, y las voy a apoyar para que los cumplan”.

El protagonista de “Mi Camino es Amarte” confiesa que él mismo no pudo cumplir uno de sus sueños, y en vez de renunciar a él decidió transformarlo. “Me hubiera encantado ser boxeador profesional y por eso tengo ahora mi fundación de box. Ahora, mi sueño es sacar dentro de la fundación que tengo y los boxeadores que apoyo, que uno llegue a ser campeón mundial“.

Además, Gabriel no se molesta con las declaraciones de la señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, sobre su compromiso con Irina Baeva, pues recientemente su ex suegra calificó como “caricatura” la relación del actor y la rusa. “No, yo respeto mucho a mi ex suegra, es la abuela de mis hijas y mientras nos mantengamos todos con respeto, creo que todo se puede llevar bien”.

