“Latinas in the City”

Ella llegó a Nueva York desde Centroamérica. Llegó como muchos otros. Aterrizó en la ciudad con la incertidumbre de cómo iba a funcionar su vida en la gran manzana. La ciudad te puede brindar dos grandes sentimientos a la vez: emoción y mucha ansiedad, especialmente cuando solo tienes 14 años y no sabes cómo decir buenos días en un idioma que no es tu lengua materna. El resultado de esta incertidumbre puede ser estrés, depresión y algunas veces hasta el suicidio. Ella sintió todas estas emociones y pensamientos en algún momento, pero de igual manera empezó la escuela. ¡Bravo! Pero había un gran problema. En la escuela solo enseñaban las clases en inglés. La escuela en Nueva York, en la ciudad que acoge inmigrantes de todo el planeta, no tenía una manera de apoyarla para poder entender sus clases. De igual manera ella siguió asistiendo a la escuela con un sueño en su mente, ser la primera en su familia en terminar el bachillerato.

Ella era muy tímida. Su timidez, ansiedad y estrés se reflejaban en las manchas que tenía por toda su cara. Ella sabía muy adentro lo fuerte que era, pero necesitaba una mano que la pudiera guiar y hacerle creer que ella valía oro y que todos sus sueños podían ser realidad. ¡Y la encontró! La bella joven se enteró que había un programa de mentoría en su escuela por medio de una de sus maestras que también creía en ella y en todo su potencial. A pesar de su timidez, la joven se registró en el programa y empezó a asistir a las sesiones semanales sin falta.

En el programa conoció mentoras, estudiantes de universidad que hablaban su mismo idioma, compartían su cultura, y entendían las barreras que se deben sobrepasar como emigrantes para poder alcanzar los sueños en la ciudad de Nueva York. Desde ese momento ella pasó los siguientes tres años en el programa de mentoría. Semana tras semana, la bella joven empezó a aprender cómo hablar en inglés. Su autoestima y amor propio fueron creciendo hasta el punto que ya no le temía a hablar en público en sus clases y a expresar sus sentimientos, opiniones y emociones.

Su nivel académico también subió. Al tiempo, la joven se graduó de bachillerato. La niña tímida que empezó la escuela se convirtió en una joven llena de confianza en sí misma, en una joven que ahora era bilingüe. Las manchas en su cara desaparecieron. Su rostro ahora brilla y refleja su ilusión por seguir adelante cumpliendo todas sus metas. La joven está ahora en la universidad, se convirtió en mentora y apoya a estudiantes que como ella necesitan de esa mano que las pueda guiar y mostrar el camino para salir adelante. Hoy la joven es una mujer empoderada que usa sus experiencias para inspirar a otros a alcanzar sus metas. Ella es una Latina in the City”.

Claudia Espinosa es la fundadora de L.O.V.E. Mentoring Program

Lovementoring.org