Maribel Guardia eleva la temperatura mostrando cuerpazo en minibikini a sus 63 años

Maribel Guardia publica constantemente en su cuenta de Instagram fotografías que desatan bajas pasiones gracias esa escultural figura que parece estuviera hecha a mano.

Hace unos días, la actriz y cantante elevó varios grados la temperatura de los casi ocho millones de seguidores que tiene en la famosa red social a través de cuatro imágenes que compartió de su estancia en Buenos Aires, Argentina, donde aprovechó para disfrutar de un día de piscina y mostrar el cuerpazo que mantiene a sus 63 años, usando un minibikini color verde que resalta su cintura de avispa y prominentes atributos.

“#buenosaires #argentina 🇦🇷 Que precioso país y que gente tan amorosa, me encantó trabajar aquí ‼️Ya después les cuento del proyecto. Por lo pronto una escapadita a la alberca para tomar vitamina D. Les mando mil besos ♥️💋 y bendiciones 🙏🏼”, escribió la costarricense en la publicación que cuenta con casi 300,000 likes y cerca de 4,000 comentarios halagadores.

