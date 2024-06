Estados Unidos en alerta: 9.8 millones de personas en riesgo de calor extremo

⚠️‼️ Never, Never, NEVER leave children, disabled adults, the elderly, or pets in parked, unattended vehicles!



¡Nunca, nunca, NUNCA deje a niños, discapacitados, o mascotas en coches aparcados sin atender!https://t.co/ZgQckCvbqU #WeatherReady pic.twitter.com/c0PYQR1Lti