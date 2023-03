Mayeli Alonso habló con Giselle Blondet como nunca: El divorcio de Lupillo, la soledad, sentirse muerta por dentro y su padre

Invitada al cierre de una nueva temporada del Podcast ‘Lo Que No se Habla’ de Giselle Blondet, Mayeli Alonso habló como nunca: el divorcio de Lupillo Rivera, la soledad, sentirse muerta por dentro, y su padre quien falleció mientras estaban distanciados.

La empresaria y ex habitante de ‘La Casa de Los Famosos’, fue la invitada de Blondet para hablar de todo, lo que nunca imaginaron ni ella, ni Janis Santaella, coach de vida que colabora con Giselle, es que la entrevista o charla, se convertiría en una sesión terapéutica en donde Mayeli sacar de adentro esos dolores que hasta el momento no había hablado, o por lo menos con más profundidad.

Los pilares de este Podcaste de Pitaya Entertainment, fueron la muerte de su padre alejados, lo que sacrificó por formar una familia con Lupillo Rivera, el divorcio que se convirtió en una pesadilla al punto que le dijo a Giselle que se sentía muerta por dentro.

A continuación un resumen de lo que podrás ver y escuchar al final del artículo:

“Mi papá murió, y estábamos enojados él y yo por una discusión con una hermana que no tenía nada que ver conmigo… Ellos estaban discutiendo algo, pequeño, yo me metí a defenderla, él se molestó, a los 10 días se enfermó a los 3 se murió, fue algo muy rápido”.

“Siento que me concentré mucho en tener una familia feliz que me alejé, me arrepiento mucho de haber vivido tan lejos de ellos, siento que sí no hice todo el 100 por cierto, creo que sí quedó algo en mí, ese sentimiento de poder haber hecho algo más, mi papá estaba muy orgulloso de mí, pero siento que me miraba a los lejos, hubo una barrera que nos impidió estar más cerca”.

“Mi ex esposo tenía una vida demasiado demandante, tenía que estar ahí todos los días, mis hijo también, la cultura en Estados Unidos es distinta, siento que invertí demasiado tiempo en formar a mi familia y siento que mi papá lo resintió porque vivía extrañándome”.

“Cuando estoy en un evento de mi vida feliz, me siento triste, yo misma a veces me digo que hay algo que no está tan feliz en mi vida, son momento que vivo de tristeza diario, todos los días veo fotos de él, escucho sus audios, cuando estoy más contenta llega mi diablito a la oreja y me dice ‘recuérdate de esto’”.

“Yo sentí mucha soledad cuando me divorcié, me sentí muy sola, yo no entendía cómo gente que estaba cerca de nosotros me dejó tan sola, estoy hablando de amigos, de familiares, se separaron… Fue como un divorcio masivo, mi familia llorando por mi divorcio, mis hijos, y a la vez yo sufriendo por amistades que se habían ido con él, personas que me traicionaron, y viví muchos momentos de tristeza”.

“Por una semana, después de que me separé, yo nada más quería estar sola, me encerraba en mi cuarto, me acostaba y pensaba, yo misma torturándome con mi soledad, porque no quería que al salir a la calle la gente notara que estaba afectada, porque en realidad me divorcié de mis amigos, de mi amigas, de él, de su familia, de gente que yo realmente apreciaba mucho como su mamá, su hermano Pedro, sus sobrinos, y sentí como que quedé solita y eso nunca lo dije porque siempre quería sentirme fuerte, y saqué fuerzas de muchos lados porque el divorcio no es el fin del mundo aunque así lo sentía”

“Cuando tomé la decisión de divorciarme es como estar en el avión con el paracaídas, y te dicen que saltes y no lo quieres hacer, pero tienes que hacerlo, y esa sensación que sientes cuando vas a brincar lo sentí por meses, y tenía mucho miedo a la soledad, con el tiempo aprendí a perdonar a esas personas”.

“Yo me fui de mi casa muy enamorada, yo sentía que al siguiente día iba a regresar… Un día me hinqué y le pedí a Dios que me ayudara, porque como al tercer día me moría de ansiedad de hablarle, de a buscarlo, y fue cuando yo empecé, fue algo como sobrenatural y comencé a empoderarme… Yo veía a mi hija y estaba muy triste por mí, y hubo algo, me levanté un día y me dije voy a ser otra persona y esto no me va a tumba. Comparaba mi divorcio con una muerte y no lo es, me sentía muerta por dentro, pero no se puede comparar”.

“¿Por qué estoy sufriendo si estoy 100% sana? Leí que el amor es una decisión, que tú decides darle a alguien ,y yo decido no darle más a él, estaba molesta, enojada, todavía lo quiero y siempre lo voy a querer, pero es un amor diferente, no creo que volvería con él, sí nos peleamos a veces, pero le tengo cariño, siento que en ese momento murió mi amor por él como mujer, porque no puedes querer a alguien con quien no puedes estar… Le entregué 18 años de mi vida, no puedo pensar en si vamos a regresar”

“El fracasar en el amor fue el detonante para que yo me cayera y me levantara de nuevo… Yo dejo a la Mayeli que se preocupa todo el tiempo, dejé a la mujer dura, la que no expresaba sus sentimientos, ahorita resurgió la mujer expresiva, que si siento algo lo digo, me eduqué, y eduqué mis sentimientos para poder dirigirlos a donde yo quiero”.

