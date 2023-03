Natti Natasha abrió su chaqueta para mostrar su microbikini y botas negras hasta las rodillas

La dominicana Natti Natasha se mantiene activa en las historias de la red social de la camarita, forma en la que busca estar mucho más cerca de sus más de 36 millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma.

La reguetonera recientemente realizó un viaje a París, momento donde aprovechó para derrochar elegancia y glamour con el vestuario que decidió ponerse, pues finalmente se terminó robando las miradas de los internautas tras presumir solamente su microbikini que dejó poco a la imaginación de todos.

El atuendo decidió acompañarlo con unos lentes, mientras que el traje de baño de dos piezas es gris y lleno de brillos. Además, tomó la determinación de ponerse unas botas negras que le llegaron a las rodillas, fue así como terminó armando su outfit.

Los usuarios de la red social de la camarita opinaron sobre el más reciente video de la dominicana, y es que varios llegaron a mencionar que ella en definitiva está demasiado delgada. Además, no sería la primera vez que se lo dicen en sus publicaciones.

Sin embargo, no fueron las únicas impresiones negativas que recibió porque otros explicaron que su talento como cantante aparentemente no le funcionó. Por ello, se habría sentido en la necesidad de mostrar su escultural figura a sus 36 años.

“Puesta para el perreo mami, que aquí la que no enseña no vende”, “Ahora las come pan van a criticar”, “La que puede que enseñe y la que no que solo vea”, “La que puede, puede y la que no critica”, “Gózalo que el marido está preso”, “Lo único que le queda es eso porque de cantante nada de nada“, “Cómo hacen para estar tan flacas? a mí hasta el agua me engorda”, “Le falta sol y dureza en ese cuerpo”, “Yo amo a esa mujer”, “Y el marido bañandose con una pila de hombres en la prisión”, “Pobre muchacha, no vende nada y ahora que desnudarse”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Natti Natasha mueve su cinturita de lado a lado y sus fanáticos reaccionan por sus pasos

· Natti Natasha realiza un atrevido baile y Lele Pons se le acerca y saca la lengüita

· Natti Natasha con un top rosa presumió su abdomen en la fiesta del lanzamiento del álbum de Karol G