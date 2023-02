Natti Natasha realiza un atrevido baile y Lele Pons se le acerca y saca la lengüita

La cantante Karol G el pasado viernes 24 de febrero realizó el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito’ y para festejarlo por todo lo alto aprovechó de hacerlo con una particular fiesta en Miami donde asistieron diversas personalidades del mundo del entretenimiento, así como algunos colegas que realizaron colaboraciones en el mencionado disco.

Además, una de las invitadas fue Natti Natasha, quien desde el inicio se mostró bastante contenta por haber celebrado con la colombiana este triunfo. A su vez, llegó a subirse a la tarima para demostrar el ritmo que lleva en la sangre, así como para terminar cantando algunos clásicos de ‘La Bichota’. Sin embargo, los sensuales bailes con otra de las invitadas se viralizó el sábado en horas de la noche.

La dominicana constantemente ha demostrado que le encanta mover su cuerpo al ritmo de la música, no solamente lo ha manifestado en sus conciertos, también en algunas transmisiones en vivo que realiza a través de la red social de la camarita. Por ello, en la fiesta no fue la excepción, debido a que se acercó a una pared para mejorar sus movimientos de glúteos cuando se le acercó Lele Pons.

Pons mediante la misma plataforma se mostró muy sonriente durante el festejo, al tiempo que se acostó cerca de la retaguardia de la intérprete de ‘Ram pam pam’ al tiempo que sacó la lengua mientras la dominicana de una manera bastante atrevida siguió haciendo sus pasos de baile. El video fue compartido en las historias de la aplicación de la camarita.

“Estuvo buena esa rumba de Karol G, el lanzamiento de su álbum y video”, “Karol G sale como borracha en una historia”, “Eso no se ve como lo pintas aquí”, “Y la Shakira dónde estaba?”, “Shakira estaba tratando de sacar otra canción para su ex”, “Un solo desacato”, “Las besties”, “Natti Natasha que no le caiga atrás a la llorona para que no le den mala fama como Shakira, que ella es dominicana de corazón”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Natti Natasha con un top rosa presumió su abdomen en la fiesta del lanzamiento del álbum de Karol G

· Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y Raphy Pina, celebra bailando que su padre podría salir antes de prisión

· Natti Natasha lució un vestido negro que muestra sus piernones y voluptuosos pechos