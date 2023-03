Quentin Trantino ya está trabajando en ‘The Movie Critic’, su última película como director

Quentin Tarantino encontró su despedida perfecta de Hollywood: la película ‘The Movie Critic’.

A lo largo de su carrera, el influyente e inimitable autor ha escrito y dirigido nueve largometrajes: ‘Reservoir Dogs’, ‘Pulp Fiction’, ‘Jackie Brown’, ‘Kill Bill’, ‘Death Proof’, ‘Inglourious Basterds’, ‘Django Unchained’, ‘The Hateful Eight’ y, más recientemente, ‘Once Upon a Time in Hollywood’. En 2020, Tarantino anunció los planes para que su próxima décima película sea su última como director.

Según The Hollywood Reporter, Tarantino terminó de escribir un guion original titulado ‘The Movie Critic’ y actualmente se prepara para dirigir la película este otoño.

Las fuentes describen la historia como “Ambientada a finales de la década de 1970 en Los Ángeles con una protagonista femenina en el centro”. ‘The Movie Critic’ aún no cuenta con el respaldo de un estudio, aunque el proyecto podría compararse pronto con Sony, que distribuyó ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

Al ambientar ‘The Movie Critic’ a finales de la década de 1970 en Los Ángeles, Tarantino regresará a un entorno similar a su última película ‘Once Upon a Time in Hollywood’, que se desarrolló durante los últimos años de la Edad de Oro de Hollywood, en los últimos años de la década de 1960.

Si bien los detalles precisos de la trama se mantienen en secreto, The Hollywood Reporter informó que posible que la crítica de cine titular de la película sea, o al menos se base en ella, la difunta gran Pauline Kael, una crítica de cine influyente y beligerante a quien Tarantino ha expresado con frecuencia una profunda admiración e incluso publicó un libro de ensayos inspirado en Kael titulado “Cinema Speculaton”.

El ganador del Oscar por el filme ‘Pulp Fiction’ anunció en 2012 que dejaría de hacer películas después de 10 cintas y se retiraría cuando cumpla 60 años. El cumpleaños número 60 de Tarantino es en 2023.

“Quiero detenerme en un punto determinado. Los directores no mejoran a medida que envejecen. Por lo general, las peores películas en su filmografía son las últimas cuatro al final. Me refiero a mi filmografía, y una mala película arruina tres buenas”, dijo Tarantino a Playboy en 2012.

