CBPP asegura que exigir requisitos de trabajo impide que personas satisfagan sus necesidades básicas

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), el grupo de expertos que analiza el impacto de las políticas presupuestarias del gobierno federal y estatal, emitió un análisis que muestra que ampliar los requisitos de trabajo dificultaría que las personas satisfagan las necesidades básicas de las personas.

Con algunos legisladores republicanos presionando por políticas que quitan beneficios a aquellos que no pueden demostrar que cumplen o están exentos de un requisito de trabajo, el CBPP explica por qué estas políticas no funcionan y por tanto los legisladores deben rechazarlas.

Para los analistas de CBPP, tener las necesidades básicas no debe depender del cumplimiento de un requisito de trabajo, por lo que argumentan que “Quitar beneficios a las personas que no cumplen con un requisito de trabajo hace poco para mejorar los resultados de empleo a largo plazo, especialmente para aquellos con opciones de empleo más limitadas. En cambio, aumenta sustancialmente las dificultades, incluso entre las personas que no se espera que cumplan con estos requisitos, como las personas con discapacidades y los niños”.

De acuerdo con el reporte, estas propuestas “hacen suposiciones falsas, arraigadas en estereotipos basados en la raza, el género, el estado de discapacidad y la clase, de que las personas que reciben beneficios no trabajan y deben ser obligadas a hacerlo. Ignoran las realidades del mercado laboral mal pagado, la falta de cuidado infantil y licencia familiar y por enfermedad remunerada, cómo los problemas de salud y discapacidad y la necesidad de cuidar a los miembros de la familia afectan la vida de las personas y la discriminación continua en el mercado laboral”.

El estudio señala que la mayoría de los adultos en edad laboral que reciben asistencia de programas como SNAP y Medicaid ya están trabajando por un salario o temporalmente entre trabajos. También marca que otros están proporcionando cuidado no remunerado a niños o miembros de la familia, asisten a la escuela o están sin trabajo debido a sus propios problemas de salud.

La CBPP puntualiza que los requisitos de trabajo amenazan con quitarles asistencia a estas personas que la necesitan, dañándolos a ellos y a sus familias. Como ejemplo, cita cuando Arkansas implementó brevemente los requisitos de trabajo en Medicaid, que provocó que 1 de cada 4 participantes perdiera su cobertura de salud.

“Las personas afroamericanas corren un mayor riesgo de que se les retire la asistencia debido a un requisito de trabajo, lo que disminuye la seguridad económica y el progreso de los programas de salud para ampliar las oportunidades y reducir las disparidades raciales”, dice el CBPP.

Para más detalles del reporte, ingrese aquí.

