Listo para su regreso: Julio César Chávez Jr. ya tiene fecha para su nuevo combate

El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del reconocido pugilista azteca que se ha consagrado como uno de los mejores en toda la historia del país Julio César Chávez, parece haber superado por completo sus problemas de adicción y mostró su deseo de poder recuperar su carrera profesional con lo que sería su flamante regreso a los cuadriláteros.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una entrevista para Hi! Sports TV, donde Chávez Jr. se animó también a revelar la fecha exacta en la que tendrá su próximo combate; un dato interesante es que el duelo se llevará a cabo en la ciudad mexicana de Tijuana.

“El 20 de mayo voy a pelear allá en Tijuana. Me siento bien, me siento joven. Me siento con ganas de seguir peleando, que es lo más importante“, expresó el boxeador durante sus declaraciones.

El combate formará parte de la cartelera de exhibición que estará protagonizada por el combate de su padre, quien decidió subirse una última vez en el cuadrilátero antes de retirarse formalmente del deporte en lo que ha sido una carrera llena de gloria para César Chávez.

Chávez Jr. regresará formalmente al ring luego de dos años alejado a causa de sus adicciones, teniendo como su última pelea la que protagonizó el 18 de diciembre del 2021, duelo en el que justamente derrotó por decisión unánime a David Zegarra.

Su progenitor detalló el pasado mes de febrero que había sido ingresado a un centro de rehabilitación para acabar con este problema, aunque siempre se mantuvo activo a través de sus redes sociales y con los entrenamientos para mantener su estado físico lo más activo posible.

