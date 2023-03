Cadena perpetua para hombre en Texas que mató a esposa y amante hispanos tras colocar cámara secreta y verlos en acto sexual

Jordy Husein Suljanovic fue sentenciado a cadena perpetua en Texas por matar a su esposa y al amante, ambos hispanos, a quienes descubrió en pleno acto sexual luego de colocar una cámara secreta en su vivienda.

La sentencia anunciada esta semana contra Jordy Husein Suljanovic, de 46 años, no incluye la posibilidad de libertad condicional.

Los hechos por los que resultó convicto se reportaron el 2 de octubre de 2018 en la residencia en el suroeste de Houston. Ese día, Suljanovic mató a balazos a su esposa, Adriana Pérez, de 41; y a su amante Omar Santamaría-Ruiz, de 33. El asesino los baleó en el armario de la habitación matrimonial.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Harris, el acusado pilló a las dos víctimas por medio de una cámara de seguridad secreta que había instalado en la casa.

Suljanovic, un refugiado de Bosnia, laboraba como camionero. Fue durante una de sus travesías que al monitorear las cámaras mientras conducía, vio a su esposa y a Santamaría-Ruiz en su casa.

“Cuando él vio a su esposa de 41 años y a su amante de 33 años, regresó a la casa y los mató a los dos, levantando a su niños a mitad de la noche con los disparos”, detalla con el comunicado que citan medios como Law & Crime.

Tras los asesinatos, Suljanovic reclutó a su hijo mayor, identificado como Jordy Suljanovic, de 22, para que lo ayudara a disponer de los cuerpos.

Ambos trasladaron los cadáveres a Louisiana y lanzaron el cuerpo del hombre en una zona boscosa de Natchitoches, mientras el de la mujer fue lanzado a Atchafalaya River en las afueras de Baton Rouge.

El hijo se declaró culpable en el 2022 por manipulación de un cadáver a cambio de una sentencia de prisión de cinco años.

Luego del crimen, el camionero intentó mover a su familia a Bosnia e incluso llegaron a tomar un vuelo, pero Suljanovic fue detenido en Londres. Este fue extraditado a Houston donde fue arrestado por autoridades locales y el personal del FBI (Buró Federal de Investigaciones).

La fiscal asistente del distrito del condado Harris dijo que el convicto tenía una historia de abusos contra la inmigrante quien se encontraba indocumentada en el país.

“Ella había sido física y verbalmente abusada por él”, declaró Bard. “Y debido a que nació y fue criada en Máxico, no tenía ciudadanía y probablemente no sentía que podía irse, ella no podía ir a ninguna parte. Yo estoy segura que ella se sentía atrapada, y ella además tenía dos hijas jóvenes y probablemente se quedó en parte por sus hijos”, argumentó la fiscal.