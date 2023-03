Líderes comunitarios vuelven a las calles de NYC para exigir un impuesto para los ricos

Una marcha para presionar a las autoridades estatales por la aprobación de impuestos a los multimillonarios de Nueva York tendrá lugar este sábado 18 de marzo en Manhattan.

La carga tributaria de hasta un 5% generaría alrededor de $40,000 millones de dólares que se proyectan invertir en las comunidades más deprimidas del estado.

Unos $5,400 millones de dólares se usarían para reducir el costo del alquiler, los servicios públicos y aumentar el acceso a la vivienda. Otros $10,500 millones para abordar el impacto de la crisis climática en Nueva York y $9,000 millones para apoyar a los trabajadores y ampliar el acceso a los beneficios públicos.

La marcha que es promovida por una amplia coalición de organizaciones comunitarias y defensoras de los trabajadores e inmigrantes, tiene prevista una concentración en Columbus Circle y después recorrer la “ruta de los millonarios”, en Park Avenue, donde tienen sede las corporaciones más grandes del país.

“Todos los neoyorquinos de clase trabajadora deberían poder vivir y prosperar en nuestro estado. En este momento, es demasiado difícil poner comida en la mesa, pagar nuestras cuentas o enviar a nuestros hijos a escuelas”, dijo la dominicana Julissa Bisono, de Make the Road New York.

Bisono agregó que mientras las corporaciones y los ricos manipulan el sistema para enriquecerse cada vez más, la mayoría de los neoyorquinos luchan por sobrevivir aún tras los tres años de la pandemia.

“Es hora de que la gobernadora deje de ponerse del lado de sus amigos y donantes y comience a financiar la educación, la atención médica y la vivienda que necesitamos”, comentó Bisono.

La iniciativa es promovida por la campaña “Inviertan en nuestra Nueva York” (IONY) que es la que en los últimos años ha estado impulsando la propuesta de impuestos. La población del Estado de Nueva York es de 20 millones de personas y se estima que el 1% tienen fortunas en el rango de multimillonarios.

IONY exige a la Legislatura de Albany que rechace la agenda corporativa de la gobernadora Hochul y dé paso al incremento de impuestos a los ultrarricos.

Presupuesto

La organización estima que mientras el presupuesto estatal de este año ha entrado en la fase final para su aprobación, el futuro está en juego.

“A medida que más y más neoyorquinos luchan por sobrevivir y llegar a fin de mes, los súper ricos, muchos de los cuales son los mayores donantes de Hochul, han captado más de nuestra riqueza”, dijo la coalición patrocinadora de la marcha a través de un comunicado.

Agregó IONY que, si bien la Asamblea y el Senado estatal han rechazado las partes más controversiales del Presupuesto Ejecutivo de la gobernadora Hochul y han logrado avances importantes en las partidas presupuestarias de “una sola cámara” debido a la presión de la clase trabajadora, la lucha no ha terminado.

“Nueva York no puede conformarse con medias tintas diluidas en el último minuto. ¡Únase a nosotros en Columbus Circle para marchar y exigir la agenda completa que merecen los neoyorquinos!”.

Entre tanto, Make the Road New York insistió que la marcha es para rechazar el presupuesto multimillonario de la gobernadora y los obsequios corporativos que desvían dinero público de las comunidades hacia los bolsillos de los directores ejecutivos y accionistas corporativos.

Así mismo, la marcha es para llamar la atención del multimillonario Dan Loeb, quien donó millones de dólares a la campaña de la gobernadora, los PAC a favor de las escuelas chárter y los republicanos interesados en recibir apoyo para la expansión de las escuelas chárter.

Entre las organizaciones que promueven la marcha constan entre otras, la NYC-DSA, Invest in Our New York, Alliance for Quality for Education, Make the Road.

También apoyan la iniciativa New York Communities for Change, VOCAL-NY y Empire State Indivisible.

La cita

La concentración para la marcha es en Columbus Circle, en la intersección de Broadway y Central Park West a partir de las 12:00 pm. y termina en el 834 de la 5ta. Avenida, donde está la residencia de uno de los donantes de la gobernadora Hochul, Len Blatnavik.