Rauw Alejandro fue golpeado con un teléfono: él reaccionó lanzándolo al piso

Rauw Alejandro llegó a Boston para deleitar a miles de fanáticos con sus pegajosas canciones al ritmo del reggaetón en una gran presentación. El intérprete boricua vivió una situación particular mientras se desplazaba por el escenario: alguna persona del público lanzó un teléfono celular que lo golpeó en la cabeza.

Tras recibir el golpe la reacción de Rauw Alejandro fue recogerlo del suelo y volverlo a lanzar fuertemente contra el piso, lo cual generó la sorpresa de los asistentes al concierto.

El video se viralizó a través de las redes sociales y al boricua le llovieron las críticas debido a la manera en la que reaccionó ante el incidente. “Una buena reacción hubiera sido tomar el celular y tomarse una selfie y devolver el celular. Eso sí creo que hubiese dejado una buena acción e imagen de el”, “Mal la acción de lanzar teléfonos o objetos, pero no es la reacción adecuada de alguien al que lo ve mucha gente”, “Qué les pasa a estos reggaetonerito de ahora? A mi me rompe el celular y hago que me compre uno mejor que el que tenía”, “Como artistas quedan con mala reputación. ¿Por qué reaccionar de mala manera?” y “Cada payaso tiene el público que se merece” son parte de los mensajes recibidos.

Tema con Rosalía

Hace pocos días el Rauw Alejandro y Rosalia publicaron un video muy cerquita, cantando lo que podría ser su próximo tema titulado ‘Beso’. La pareja de artistas se mantuvo muy cerca, cara con cara, mientras sonreían al cantar parte de la canción cuya fecha de estreno se desconoce.

Debido a la inmensa cantidad de fans que ambos tienen en todo el mundo, este tema podría destacar rápidamente una vez que se estrene.

