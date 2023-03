Peleador de UFC Jeff Molina se declara bisexual al difundirse videos íntimos de él junto a otro hombre

El peleador de artes marciales mixtas en UFC, Jeff Molina, se vio obligado a confesar este viernes en redes sociales su bisexualidad al difundirse videos íntimos de él en actos sexuales con otro hombre.

A través de una emotiva carta que publicó en la red social Twitter, Molina aseguró que se vio obligado a hablar de su sexualidad por la filtración del video, aunque no se sentía completamente seguro y preparado para hacerlo.

“No era la forma en que quería hacerlo, pero me arrebataron la oportunidad de hacerlo cuando estuviera preparado“, confesó.

Más adelante también habló sobre la homofobia que rodea a la UFC, justa razón para no haber hecho el anuncio mucho antes de los 11 años que tiene compitiendo.

“En un deporte como este, donde la mayoría de los fanáticos son los idiotas homofóbicos que son, no me veía haciendo esto durante esta parte de mi carrera. Quería que me conocieran por mis habilidades y por lo que he dedicado los últimos 11 años de mi vida y no por lo de ‘luchador bi de la UFC’“, contó en parte del texto.

Antes de su combate ante Zhalgas Zhumagulov, Molina había sido duramente criticado y acosado por usar un shot de arcoíris en los que indirectamente mostraba su apoyo a la comunidad LGBTI+, por lo que posteriormente unos hackers filtraron dicho video.

De esta manera Molina se convierte en el primer peleador hombre en mostrar una orientación no heterosexual en la historia de la UFC. Anteriormente, Amanda Nunes se declaró homosexual y posteriormente se casó con la también integrante de UFC, Nina Ansaroff.

Mira la carta de Molina aquí:

