Hugh Grant sobre la forma de cantar de Drew Barrymore: “He escuchado a perros ladrar mejor”

El nombre de Hugh Grant circuló en los últimos días por todos los portales del mundo. Primero, el actor fue noticia por su grosero comportamiento con Ashley Graham mientras esta lo entrevistaba en la alfombra roja de los Oscar 2023. Luego, por sus recuerdos de Drew Barrymore en la película ‘Music and Lyrics’ de 2007, a quien acusó de cantar “horrible”. Lejos de quedarse callada, la intérprete le respondió de la mejor manera: cantándole.

Todo comenzó cuando el actor habló de la icónica comedia romántica y recordó la poca habilidad de su compañera para cantar.

“Drew Barrymore estaba en esa película conmigo y no creo que le importe que diga que su forma de cantar es horrible. He escuchado a perros ladrar mejor de lo que ella canta”, dijo Grant al portal Wired durante una entrevista. Sin embargo, con el correr de los minutos, el actor de 62 años aclaró que una vez que “la sintonizaron” terminó sonando mucho mejor que él. “Sonaba mucho mejor que yo porque tiene corazón, voz y rock and roll”, confesó.

Sus comentarios, que inmediatamente generaron ruido entre el público, llegaron hasta Dtew Barrymore, quien no se quedó callada. Fiel a su estilo, la actriz no encontró mejor manera que responderle volviendo a interpretar “Way Back Into Love”, la canción que entonaron a dueto en la pantalla allá por 2007. “Oh, Hugh-bert, Hubert, esto es para ti”, dijo Drew luego de cantar algunas estrofas en un video que posteó en su cuenta de Instagram bajo el hashtag: “#SingForHughGrant únete a mí”.

TE PUEDE INTERESAR: