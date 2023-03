La visita de Vladimir Putin a la ciudad de Maripúpol es rechazada por Kiev

El Ministerio de Defensa de Ucrania acusaron este domingo al presidente de Rusia, Vladimir Putin de manipular “la realidad“ de lo está ocurriendo en la ciudad de Mariúpol en el Donestk, luego de que el jefe del Kremlin visitara la ciudad por primera vez durante la noche de este sábado.

Según una publicación del organismo ucraniano, la ciudad se encuentra destruido por el asedio de las tropas rusas y por eso realizó su visita en horas de la noche. “Como corresponde a un ladrón, Putin visitó la ciudad ucraniana de Mariúpol encubierto en la noche”, dijo el ministerio de Defensa en un comunicado.

La oficina de prensa de la Presidencia rusa informó Putin llegó en helicóptero, en lo que sería la primera para de su primera visita a la península de Crimea que fue anexionada por Rusia en 2014 y fue un factor clave en el inicio de la invasión de Ucrania. Además esta visita del mandatario coincide con el aniversario de la adhesión a territorio ruso.

Imágenes de la visita nocturna de Vladimir Putin a Mariupol, donde platicó con residentes y mantuvo conversaciones con el jefe del estado mayor general y varios líderes militares. pic.twitter.com/fFNuAfQvky — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) March 19, 2023

Durante su visita, Putin recorrió en una camioneta que conducida por él mismo varios zonas de la ciudad, acompañado por el viceprimer ministro Marat Jusnulin, que informó de la marcha de los trabajos de construcción y reconstrucción de Mariúpol y sus alrededores. “En particular, se trató de la construcción de nuevas unidades de viviendas, centros sociales y educativos, infrastructuras y instituciones médicas”, dijo Jusnulin.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby dijo que la visita a Mariúpol del presidente ruso, Vladímir Putin, puede considerarse como un intento de “animar” a la población y a la opinión pública.

“Sabe que su ejército está rindiendo por debajo de lo esperado, por decirlo de una manera educada”, dijo Kirby en la cadena MSNBC. "I really do think it's more of an indication that [Putin's] trying to buck up his own domestic populous and opinion in Russia. He knows that his military is underperforming" John Kirby shares his thoughts on why Putin visited occupied Mariupol, Ukraine #SundayShow pic.twitter.com/7SkIjI22aZ— The Saturday/Sunday Show with Jonathan Capehart (@weekendcapehart) March 19, 2023

Con información de EFE

