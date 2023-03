Más de 700 soldados rusos, 21 tanques y 8 piezas de artillería son aniquilados en un solo día en Ucrania: informes

El ejército de Vladimir Putin en Ucrania sufrió enormes pérdidas de hombres y material este día, con más de 700 soldados rusos muertos y 21 tanques “fuera de servicio”, según informó el Estado Mayor General del ejército ucraniano en su actualización matutina habitual en Facebook el 19 de marzo.

Según el Estado Mayor de Ucrania, además de tropas y tanques, las fuerzas ucranianas destruyeron ocho piezas de artillería.

Cabe recordar que el ejército ucraniano lleva un conteo meticuloso de las pérdidas de mano de obra y maquinaria de guerra rusas, basado en informes de campo de batalla de las unidades de combate.

Según las últimas cifras, durante el curso de la invasión a gran escala, Rusia perdió más de 164,000 soldados, 3,532 tanques, 205 aviones de combate y 290 helicópteros militares.

Al 19 de marzo, las pérdidas totales de la Federación de Rusia en Ucrania son (pérdidas del día anterior entre paréntesis):

Personal: se eliminaron alrededor de 164,910 (+710) personas

Tanques: 3,532 (+21)

Vehículos blindados de combate: 6,853 (+23)

Sistemas de artillería: 2,568 (+8)

Lanzacohetes múltiples: 507 (+1)

Medios de defensa aérea: 268 (+3)

Aviones: 305 (+0)

Helicópteros: 290 (+0)

UAV del nivel operacional-táctico: 2,159 (+0)

Misiles de crucero: 907 (+0)

Buques de guerra/barcos: 18 (+0)

Equipos automotrices y camiones cisterna: 5,408 (+4)

Equipo especial: 262 (+3)

El Estado Mayor anunció previamente que las fuerzas ucranianas habían desarrollado una táctica llamada “red de la muerte”, que podría resultar en la eliminación de hasta el 80% del equipo y el personal de las fuerzas invasoras rusas, según informa The New Voice of Ukraine.

