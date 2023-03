Hombre de Manhattan es acusado de pedir sexo oral como requisito para ser niñera de sus hijos

Un padre de Manhattan presuntamente acosó a mujeres jóvenes que pidieron trabajos de niñera y cuidado de niños, una de las víctimas aseguró que le pidió sexo oral durante la entrevista de trabajo.

La mujer tailandesa de 27 años señaló que se reunió con Jason Kuperman, de 43 años, el 8 de marzo en su apartamento de West 58th Street, reunión que la dejó aterrorizada.

“Por favor, evita a este hombre a toda costa o a cualquiera que parezca querer aprovecharse de ti”, publicó una amiga de la mujer en los grupos de padres y niñeras en la red social Facebook tras el encuentro.

La aspirante a niñera, quien solo fue identificada por su primer nombre, Dawan, declaró a New York Post que se encontraba sola en el departamento con Kuperman y que la llevó a recorrer la residencia de una habitación. Expresó también que el trabajo consistía en pagar $20 dólares la hora para cuidar a su hija de 1 año.

Mientras estaba mostrándole el baño el hombre le mostró un cojín y comentó que sería bueno para practicar sexo oral y preguntó: “¿Te gusta el sexo oral? ¿Has hecho eso alguna vez o no?”.

La mujer no respondió, sin embargo, más tarde volvió a preguntar: “¿No haces sexo oral?” y después, “me pregunto si lo haces o no”.

La mujer manifestó: “Dije ‘No, yo no lo hago'”.

Dawan empezó a grabar a escondidas a Kuperman con su teléfono. Ella le concedió la presunta grabación al medio neoyorquino.

En la misma, cuando estaba a punto de irse, la mujer exigió saber por qué le hizo esas preguntas tan inapropiadas.

“Es como limpiar el armario, lavar la ropa… No tienes que hacerlo. Solo estaba haciendo una pregunta. No tienes que hacerlo”, indicó, de acuerdo con la supuesta cinta.

Dawan, a quien se le puede escuchar en la grabación por abrir la puerta del apartamento, informó sobre su reunión con el padre de familia a la policía de Nueva York.

Las autoridades confirmaron que recibió una queja sobre una mujer a la que se le pidió sexo en una entrevista de trabajo justamente en la dirección de Kuperman. Ningún otro hombre vive en esa dirección, según los registros.

Varias de las mujeres que pudieron leer la advertencia en Facebook sobre Kuperman, quien aparentemente trabajó como analista financiero, se presentaron la semana pasada para argumentar experiencias similares.

“Soy parte de un grupo brasileño para trabajos de cuidado de niños en la ciudad y tres chicas dijeron lo mismo. Tenían miedo de decir algo o ir a la policía por su estatus migratorio”, escribió una de ellas.

Una mujer en Brasil dijo en una publicación en un grupo de Facebook que intercambió mensajes con el sujeto sobre un posible trabajo en el que él le dijo que era demasiado hermosa y que no podría controlarse.

Kuperman pertenecía en al menos uno de los grupos de Facebook. Tras la publicación de las acusaciones, parece que borró su perfil de Facebook.

Una joven residente de Manhattan, de 22 años, que habló bajo anonimato le dijo a New York Post que trabajó para la familia un mes durante el verano y Kuperman realizó comentarios inapropiados, incluyendo que era “demasiado atractiva para ser una niñera”.

“En mi último día, el papá me agarró el trasero frente a la mamá. Esa fue mi última gota”, dijo. Señaló que renunció por mensaje de texto al día siguiente, a inicios del mes de septiembre, pero Kuperman siguió intentando comunicarse con ella.

“Estoy totalmente feliz por ti porque encontraste un mejor trabajo. Sin resentimientos en absoluto… No hay necesidad de fantasmas o bloqueos. Estoy feliz por ti. Me encantaría quedarme en buenos términos”, le escribió el 7 de octubre, según un supuesto mensaje.

Cuando se le preguntó a Sara Freizer, esposa de Kuperman, si tocó a la niñera dijo lo siguiente: “Todo lo que puedo decir es que nada de esto es cierto”.

Asimismo, otro joven de 21 años, también de Manhattan, manifestó que intercambió mensajes con el hombre sobre un trabajo de niñera y le pidió reunirse con él en un espacio público para la entrevista en lugar de la casa, como él le había pedido.

“Parece que estás asustada e inmadura, así que olvidémoslo”, respondió.

La mujer dijo al medio que “tomo precauciones como esta porque no soy rival para un hombre adulto una vez que entro detrás de esa puerta cerrada. Inmediatamente, tuve un mal presentimiento y no seguí adelante con el puesto a pesar de mi desesperación y la renta que tenía que pagar”.

En un comunicado, Kuperman tildó las acusaciones de las mujeres como “completa y categóricamente falsas”.

“Algunos son de personas que ni siquiera conocí. Otros son de personas que me enviaron mensajes de texto después de su entrevista diciendo lo agradable que fue conocerme y que esperan trabajar conmigo pronto. Me siento terrible si involuntariamente hice sentir incómodo a alguien con un comentario malentendido o un mal intento de humor. Y como padre de una hija, apoyo totalmente la igualdad y nuestras responsabilidades sociales compartidas. Aunque estas acusaciones no son ciertas, tomaré esto como una oportunidad para reflexionar sobre cómo puedo desempeñar un papel más activo en el trabajo para mejorar nuestra sociedad para el futuro de mi hija”, dice el comunicado.

Por su parte, su esposa recalcó: “Estas acusaciones son falsas. Jason es un esposo amoroso y un padre fantástico”.

