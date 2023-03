Video: Presentadora de CBS se desmaya repentinamente durante una transmisión en vivo

Una meteoróloga de CBS Los Ángeles se desmayó y cayó de su escritorio durante una transmisión el sábado por la mañana, sin embargo, ahora se está recuperando.

El video publicado en las redes sociales mostró el momento en que los ojos de la meteoróloga de KCAL, Alissa Carlson, se pusieron en blanco mientras se desplomaba y caía al suelo antes de que pudiera comenzar su segmento.

Antes de que Carlson se desmayara, las copresentadoras Rachel Kim y Nichelle Medina estaban haciendo la transición al informe meteorológico de Carlson. Después de que notaron que algo había salido mal.

Medina dijo: “Sabes, vamos a seguir adelante e ir a romper ahora mismo”.

KCAL declaró en una actualización que “nuestro equipo intervino para ayudar y consolar a [Carlson] mientras esperaba que llegara la ayuda médica”. Por su parte, KCAL tuiteó por la tarde que Carlson “ahora está descansando y recuperándose. Ella dice que va a estar bien”. All of us at KCAL News want thank you for your thoughts and prayers after Meteorologist Alissa Carlson fainted during our morning newscast. Alissa is now resting and recovering. She says she’s going to be okay.— KCAL News (@kcalnews) March 18, 2023

En una publicación de Facebook el domingo, Carlson dijo: “Gracias por todos los mensajes de texto, llamadas y buenos deseos. ¡Voy a estar bien!”. En otra publicación, escribió que está fuera del hospital y que se está recuperando “de una lesión en la cabeza”, pero no está claro si la lesión en la cabeza se produjo cuando se desmayó o provocó que se desmayara.

Carlson vomitó previamente antes de una transmisión meteorológica en 2014, lo que la llevó a recibir un diagnóstico de una válvula cardíaca con fugas, según un segmento de noticias de 2018. Ella dijo que más tarde le dijeron que la válvula había comenzado a curarse sola con células madre de su embarazo reciente.

En Facebook el domingo, Carlson escribió que “afortunadamente”, la causa de su desmayo “no fue mi corazón esta vez”.

