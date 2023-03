Héctor Pérez, el cantante de ‘Dame una Semana’: “Un artista feliz toda su vida, se va a quedar sin canciones”

“Un artista feliz toda su vida, se va a quedar sin canciones”… Así de claro es Héctor Pérez, el cantautor español que en poco más de un año se ha convertido en un éxito mundial con temas como ‘Lo Quiero Todo, Todo’, ‘Xicatrices’ y su reciente estreno, ‘Dame Una Semana’.

Nacido en Zaragoza, y luego de estudiar la carrera de periodismo, para darle el gusta a sus padres, de llevarles un título universitario, Héctor se mudó a Madrid, en busca de su gran sueño: triunfar en su verdadera pasión, la música.

En una charla exclusiva, íntima, el joven de 29 años nos cuenta cómo vive este gran éxito mundial que explotó hace apenas un poco más de un año, nos confiesa que es tan enamoradizo que él mismo es su propia fuente de inspiración de las canciones. Habla de sus cicatrices, sus heridas, el corazón roto y se asombra confesando que descubrió que algo estaba pasando cuando: “ tus canciones empiezan a viajar más que tú“.

-Es increíble el furor que has tenido en tan poco, ¿cómo te sientes tú con este alcance tan grande?

Héctor Pérez: Estoy feliz, siento que estoy cumpliendo el sueño, porque uno, cuando lleva tanto tiempo deseando algo, y deseando que las cosas se empiezan a mover, y al final uno nunca entiende por qué hay unas que pasa y muchas veces que no pasan… Ahora mismo me siento como en una nube, al ver la bueno acogida que ha tenido todo. El estar aquí en Miami contigo, así que estoy cumpliendo un sueño.

Héctor Pérez. Foto: Mandy Fridmann

–Primero estudiaste periodismo, había que cumplir con la familia.

Héctor Pérez: Yo pensé, ¿qué puedo estudiar yo, que me pueda ayudar luego a al camino que yo quiero?

–Y cuando decidiste ya es mi turno, quiero hacer esto, ¿cómo lo imaginaste?

Héctor Pérez: Cuando comienza este camino, creo que lo menos complicado y lo correcto es ser lo más honesto posible… Lo digo porque tú puedes enfocar tu carrera quizá aparentando ser el artista y la persona que no eres, y dejándote llevar por tendencias o por el sonido que en ese momento está… Me dije, voy a apostar por lo que realmente yo soy, y por lo que me sale de adentro y a ver.

Lo que pasa es que eso da mucho más vértigo, porque no sabes si eso va a encajar, si estás en el camino correcto, si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, pero yo siempre lo imaginé siendo uno mismo, siendo yo mismo, y haciendo las canciones que yo siempre he tenido en la cabeza, y creo que no me ha ido nada mal hasta el momento, así que quiero seguir, quiero seguir siendo así.

-Hace un poco más de 1 año que decidiste profesionalizar tu pasión y tu amor, y ya te estás te estás escuchando en todo el mundo ¿Te imaginaste que iba a ser tan pronto?

Héctor Pérez: No la verdad que no, mira siento que hay un momento en el que algo hace clic, y creo que es en el momento en el que tus canciones empiezan a viajar más que tú… En mi caso es mi primera vez en Estados Unidos, hasta el año pasado fue mi primera vez en países tan importantes en mi carrera como México, como en Colombia… Cuando de repente veo y me están escuchando en Argentina, me están escuchando en Chile, en Ecuador, y dices, pero cómo es posible, yo jamás he ido allí, no he puesto nunca un pie, nunca me he presentado ahí, nunca he hecho nada con medios de esos países, entonces yo creo que ese es el momento, en el que te das cuenta de que algo está cambiando y de que las cosas están yendo hacia adelante.

Héctor Pérez. Foto: Mandy Fridmann

–¿Qué quieres que el público conozca de Héctor?

Héctor Pérez: Me conformo con que la gente pueda sentir mi esencia en cada canción, porque además yo siento que cada canción es diferente. En mi caso, tú puedes escuchar por uno de los 3 sencillos que hay allá afuera, y no hay una canción parecida a la anterior pero sí que siento, yo me reconozco en esas canciones, y me gusta cuando la gente por redes me escribe y me dice: “Son diferentes, me gustan no puedo elegir una pero lo que sí es que veo que eres tú” … Eso es lo que siento que es lo más difícil de transmitir, pero una vez que lo consigas, creo que es lo que hace que la gente conecte contigo.

–A la hora de componer, usas vivencias tuyas, pero comenzaste a descubrir que hay tantas historias afuera que también las quieren contar ¿cómo es tu trabajo de composición?

Héctor Pérez: Tú lo acabas de decir, me gusta escribir sobre las cosas que me pasan, porque luego a la hora de cantarlo, siento que tienes un plus de autenticidad… El público se da cuenta de eso, porque además cantar algo que tú has llorado, has reído, has disfrutado, has sufrido eso te trae una emoción por dentro a la hora de cantarlo que eso no tiene precio. Yo trato de enfocar mi trabajo que sea diario, hay días que son más productivos que otros, y siento que no hay ninguna receta para el éxito, pero sí creo que la inspiración te tiene que pillar trabajando, y además tú desarrollas un hábito de trabajo, yo siento que en esta carrera la disciplina juega un papel fundamental.

-¿Cómo es un día tuyo cuando no estás en promoción como ahora?

Héctor Pérez: Un día mío normal yo me despierto, no me gusta madrugar mucho porque no soy fan de madrugar… Cuando me activo realmente es en la noche, entonces pues suelo despertarme tranquilo, por la mañana, suelo dedicarme a hacer deportes, un poco de recados, asuntos personales, y ya es en la tarde cuando, después de almorzar, con mi cafecito, empiezo y me meto al estudio… Hay veces que se me pasan las horas volando, me puedo meter las 5 de la tarde y de repente darme cuenta de que son las 12 de la noche, y entras como en un bucle.

–Hablabas recién de tu espacio para tu vida privada ¿Cómo es tu vida privada? ¿Ya tienes muchas cicatrices? ¿Ya te han dado muchas semanas?

Héctor Pérez: Pues la verdad es que tengo mi recorrido, mira es que además yo te voy a confesar algo de mí, yo soy desde pequeño muy enamoradizo, entonces eso te trae problemas, por eso siento que tengo tantas cosas que contar, hay veces que me preguntan: “¿qué edad tienes?, ¿cómo es posible?” … Pero es que siendo así

-Claro, si tienes 29 años.

Héctor Pérez: Pues es fácil también que te pasen estas cosas, así que sí yo también tengo mis cicatrices, me han dado mis semanas, y yo también las he dado, y cuando echas la vista atrás dices: “Mira, mientras me siga trayendo canciones estas experiencias, pues bienvenida sea”, porque un artista sin esas experiencias, un artista feliz 100 por ciento, en todos los momentos de su vida, se va a quedar sin canciones.

–¿Cómo fue la primera vez que te rompieron el corazón?

Héctor Pérez: Wow… Yo creo que es lo más doloroso que te puede pasar en la vida, porque además esa primera vez siempre la recuerdas, y yo creo que tienes 2 caminos, el hundirte más o el valorarte y al tirar para adelante, y decir: “Mira, yo merezco mucho la pena y pues si esta persona no quiere, pues se está perdiendo de mí” … Entonces si hay alguien que nos está viendo, y que le han roto el corazón, yo le recomiendo que vayamos por ese camino, de que se valore, de que diga, mira yo merezco muchísimo la pena, y voy a tirar para adelante, y si no es esta persona pues a aparecerá la correcta.

Héctor Pérez. Foto: Mandy Fridmann

-¿Cómo para Héctor una herida se convierte en cicatriz?

Héctor Pérez: Con tiempo, yo creo que al final el tiempo es verdad lo que dicen, el tiempo lo cura todo, y entonces hace falta tiempo para que esa herida se convierta en la cicatriz, porque no puede pasar así, va poniendo poquito a poco. El segundo día te sientes mejor que el primero, a la semana te sientes mejor que los primeros días… Yo creo que el tiempo es la clave para que esas heridas se conviertan en cicatriz.

-Ahora la exposición va a ser muy grande, va a haber quienes valoren tú éxito y quienes lo adulen y quizá te hagan perder el piso, ¿estás preparado para eso?

Héctor Pérez: Es algo en lo que yo pienso mucho, soy una persona muy mental, te mentiría si te dijera que nunca he pensado en eso… Gracias a Dios tengo elementos en mi vida que me mantienen agarrado al suelo. Antes incluso de que empiecen a pasar la cosas, yo me acuerdo de que mi madre me dice: “No te vuelvas tonto, de que si no te voy a agarrar y te…”.

Como que la familia es el elemento más importante, y tu gente de toda la vida, porque sí que es cierto que este es un medio en el que conoces mucha gente, y cuanto mejor te empiezan a ir las cosas, más exposición tienes, más gente conoce, y mucha quiere estar cerca de ti, pero yo siento que la clave es seguir rodeándote de los de siempre, porque ellos te van a recordar quién eres de verdad. Al final yo lo veo como un trabajo, lo que pasa es que tiene una exposición muy grande, soy una persona igual que tú, igual que ella, igual que él, y trato de pensar así para para espantar cualquier tipo de pensamiento raro.

–¿Qué dicen tus papás del éxito que estás logrando?

Héctor Pérez: Están felices, están muy felices sobre todo porque mis padres siempre me han apoyado muchísimo, y además esto es una carrera, que no todo es tan bonito como parece, me refiero a que uno para llegar a disfrutar las cosas, también pasa por momentos malos, y por momentos de duda, y por momentos de no saber hacia dónde tirar. Mis padres me han visto en todos los momentos, ahora estoy feliz, pero también te mentiría si te dijese que no he pasado por momentos malos.

Gracias a Dios nunca he dudado de mí mismo, pero hay veces, que cuando las cosas nos están dando de la manera que tú quieres, te replanteas, y mi familia está presente en su momento. Yo siento que, en algún momento de la vida, de algo que tú quieres, te tiene que ir si no mal, no tan bien como te gustaría, para que luego, cuando las cosas empiecen a funcionar, realmente las valores, porque si de repente de la nada, en la primera que intentas algo, ya te sale bien, no vas a darle el valor que esas cosas tienen.

-¿Cuáles han sido esos sacrificios que tuviste que hacer para defender quién eres?

Héctor Pérez: Yo soy de una ciudad llamada Zaragoza, en cuanto acabé la carrera viene corriendo y dije: Ahora me voy a dedicar a lo que yo realmente quiero, ¿y qué tengo que hacer? Pues me tengo que ir a Madrid, porque al final, por ejemplo, en España, toda la industria musical está en Madrid… Tuve que dar el paso de irme, sin conocer a nadie, dejé a mi familia, a mis amigos, me fui solo, y recuerdo que me metí en un piso en el que alquilé una habitación, yo no conocía a la gente del apartamento, ni nada.

Siento que esas pruebas que te va poniendo la vida, son las que te van diciendo si realmente es lo que quieres hacer, porque tú constantemente te recuerdas o te preguntas: ¿Realmente quieres esto?… Yo recuerdo que ese primer año en Madrid, yo solo, yo lloraba mucho, porque te siente solo, pero al final dice, mira esto es lo que quiero hacer en la vida, y voy a tirar para adelante, voy a ser fuerte, voy a apretar los dientes… Y menos mal que seguí ahí al pie del cañón, porque si me hubiese rendido ante el primer problema, no estaría aquí contigo.

-¿Qué le dice este Héctor que está triunfando en el mundo, a ese Héctor que estaba en duda de si valía la pena, y las lágrimas le ganaba?

Héctor Pérez: Yo le diría gracias. Le diría gracias, porque gracias a esos momentos en los que él se mantuvo firme y no se rindió, hoy yo puedo estar aquí, y sí él se hubiese rendido pues esto no lo estaría viviendo, así que le diría, gracias.

-¿Qué le dices al público que te está apoyando tanto?

Héctor Pérez: Gracias todavía más, de corazón, gracias por tanto cariño, y además yo soy una persona muy sentida, y que me emocionó con mucha facilidad, entonces al final cuando tú ves que desde tantos lugares estás recibiendo tanto cariño… Yo solo quería hacer música, y estás canciones las he hecho en mi habitación, entre cuatro paredes, y de repente al ver que están tocando a tantas personas, tantas historias, que cuando alguien me escribe y me dice: “Acabas de escribir mi historia de arriba abajo, y se la acabo de dedicar” … Y fíjate, pues entonces yo le diría, que gracias por su cariño, gracias por el amor hacia mí ,y hacia mi música, y ojalá que siempre estén conmigo.

