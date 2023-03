Los mejores estados para jubilarse en 2023 en EE.UU., según WalletHub

WalletHub, el sitio especializado en finanzas personales, realizó un análisis sobre los estados de EE.UU. que ofrecen las mejores condiciones para vivir en la etapa de jubilación, siendo Virginia el mejor calificado.

Para identificar los estados más favorables a la jubilación, WalletHub comparó los 50 estados en tres dimensiones clave: Asequibilidad, calidad de vida y atención médica.

El sitio evaluó 47 métricas relevantes, calificando con una puntuación máxima de 100 al estado que ofrece las condiciones más favorables para la jubilación.

“La jubilación puede ser el final de su carrera, pero no tiene por qué ser el final de la seguridad financiera o la satisfacción con la vida. La jubilación generalmente coincide con la edad en la que podemos recibir beneficios del Seguro Social o pensión”, dice el análisis de WalletHub. “Sin embargo, no todos pueden jubilarse cuando quieren. De hecho, el 25% de los adultos no jubilados no han ahorrado dinero para la jubilación, aunque no necesariamente por su culpa. Además, solo el 40% de los adultos no jubilados cree que sus ahorros para la jubilación van por buen camino”.

El análisis destaca que encontrar los mejores estados para jubilarse puede ser difícil, porque incluso en las áreas más asequibles de los EE.UU., la mayoría de los jubilados no pueden depender únicamente del Seguro Social o los cheques de pensión para cubrir todos sus gastos de manutención. Hay que considerar, por ejemplo, que los beneficios del Seguro Social aumentan con la inflación local, pero reemplazan solo alrededor del 37% de los ingresos del trabajador promedio.

“Si la jubilación sigue siendo un gran signo de interrogación para usted debido a las finanzas, considere mudarse a un estado que le permita tener más dinero en su bolsillo sin requerir un cambio drástico en su estilo de vida”, apunta WalletHub.

Según WalletHub, estos son los mejores estados para jubilarse:

(1) Estado: Virginia

Calificación: 57.55

(2) Estado: Florida

Calificación: 57.43

(3) Estado: Colorado

Calificación: 57.41

(4) Estado: Wyoming

Calificación: 55.60

(5) Estado: Delaware

Calificación: 55.49

(6) Estado: New Hampshire

Calificación: 55.00

(7) Estado: Dakota del Sur

Calificación: 53.61

(8) Estado: Minnesota

Calificación: 53.50

(9) Estado: Idaho

Calificación: 53.20

(10) Estado: Dakota del Norte

Calificación: 53.03

En contraparte, en el último lugar de la clasificación, se encuentra:

(50) Estado: Kentucky

Calificación: 38.80

Para consultar más detalles sobre el reporte, ingresa aquí.

“Los jubilados deben evaluar la carga de los impuestos estatales y locales al tomar sus decisiones residenciales, pero también deben verificar la asequibilidad de los costos de vivienda considerados con menos frecuencia. Las presiones inflacionarias han aumentado las tasas de seguros de propiedad en casi todos los estados; además, estos costos son más altos y aumentan más rápido en algunos estados que en otros”, comentó el Doctor Esteban Golant, de la Universidad de Florida.

