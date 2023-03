Sabine Moussier quiso dejar “Perdona Nuestros Pecados”, pero no la producción no la dejó

Sabine Moussier confiesa cómo su personaje “Angela Bulnes de Montero”, en la telenovela “Perdona Nuestros Pecados”, le resulta tan difícil que llora, hasta el punto que quiso dejar el trabajo a los tres días de comenzar a grabar; pero la productora, Lucero Suárez no se lo permitió. Superado el reto, la actriz ha aprendido a quererse a sí misma.

“Esta novela me tiene temblando. En cada escena yo tiemblo y hay veces que me puedo ir y puedo llorar”.

¿Por qué te hace llorar?

Me hace llorar porque es fuerte, porque hay veces que crees que estás haciendo las cosas bien, hay veces que dices ‘ya no’, entonces cuando te dicen ¡no, y venga y otra vez…’.

“Ha sido dificilísimo, lo que yo les pueda decir es poco. Yo llegué a decirle a Lucero (Suárez, la productora): ‘Lucero, ya no, al tercer día le dije, ¿para qué me contrataste, si no te gustaba mi trabajo, qué hago aquí? Por favor, ¡déjame ir! Estamos a tiempo’.

“‘No, no estamos a tiempo. Aquí ya no estamos a tiempo y vamos a darle pa’lante; tú te comprometiste, tú me dijiste que querías’. Le dije sí, pero…

“Lo que más trabajo me cuesta de todo es que aquí tengo que decir las palabras exactas, como son. Yo siempre que usaba el apuntador, yo le metía cosas mías para hacer el personaje mío; acá no puedo cambiarlo, pero lo estoy aprendiendo y lo estoy yo creo que logrando”.

¿Que te ha enseñado esta experiencia?

Me ha enseñado que de repente aunque la gente te diga que estás bien, que no tomes ni todo lo mejor ni todo lo peor; que trates Sabine, de amarte más y de valorarte más porque también he logrado mucho gracias al esfuerzo y a mi trabajo y estoy bien agradecida, de verdad, bien agradecida. Espero que esto sea el principio de una nueva carrera, una nueva historia para Sabine.

