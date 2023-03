Aleida Núñez presume sus curvas al máximo en ajustado body de corte alto

Aleida Núñez volvió a demostrar que sigue manteniendo un cuerpo espectacular a sus 42 años y, prueba de ello, fue una postal que la mexicana subió a su cuenta de Instagram donde aparece haciendo alarde de esas curvas que enloquecen a sus más de 4 millones de admiradores.

Hace unos días, la actriz y cantante aprovechó para publicar una foto en las que se le puede ver posando de pie, usando botas rojas y un ajustado body de cuero negro de corte alto que resalta sus piernones y caderas.

La publicación de la ex participante de La Casa de los Famosos 3 ha conseguido por el momento casi 28,000 ‘me gusta’ y cientos de buenos comentarios.

“Todo un monumento de mujer 😍😍”, “Tienes una figura encantadora Aleida 🔥🔥” y “La trigueña más hermosa sin duda, latina preciosa 🇲🇽👌”, son algunos de los piropos que le dejaron.

En otra publicación, Aleida Núñez deslumbró al modelar desde un jacuzzi, enfundada con un microbikini color amarillo que poco pudo cubrir esos voluptuosos encantos que son la fantasía de propios y extraños. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

SIGUE LEYENDO: