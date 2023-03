Cómo tener gratis los servicios de streaming de Disney+, Paramount+, Netflix y Apple TV

Si quieres disfrutar de algunos de los servicios de streaming más populares del momento, hay varias formas en las que los puedes obtener sin ningún costo. A continuación, te compartimos algunas de ellas.

Paramount+

El programa de suscripción de Walmart+ les está dando a sus clientes el servicio de streaming de Paramount+ gratis actualmente. Esto quiere decir que puedes disfrutar del contenido de Paramount por solo suscribirte al servicio de entregas a domicilio de Walmart.

Netflix

T-Mobile tiene una promoción llamada Netflix On Us en el cual les da a sus clientes una suscripción gratuita al famoso servicio de streaming sin costo adicional. Solo tienes que suscribirte a cualquier plan Magenta de T-Mobile.

Apple TV

Con T-Mobile también podrías disfrutar del servicio de streaming de Apple TV. Solo tienes que suscribirte al plan Magenta Max y podrás acceder a él.

Disney+

La empresa Verizon les ofrece el servicio de streaming de Disney+ gratis a los clientes elegibles de su paquete Verizon Wireless. Este paquete puede ahorrarles $14.99 dólares al mes en sus facturas de TV.

Para obtener Disney+ gratis, necesitas contratar uno de los siguientes dos paquetes: Verizon Wireless 5G Get More o 5G Play More.

Así que ya sabes, si quieres tener a tu disposición cualquiera de estos servicios de streaming solo tienes que aprovechar cualquiera de estas promociones y así no tendrás que desembolsar dinero de más por tener más diversión en casa.

