Inquilinos de Nueva York: ‘Sólo pedimos algo de retribución’

Cientos de inquilinos se hicieron escuchar en Albany en reclamo a que tanto la gobernadora como la Legislatura estatal den luz verde a la Ley de Causa Justa para frenar los desalojos y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda.

“Si pedimos ayuda es por las circunstancias. Han sido tres años de sufrimiento, ganando apenas para comer o sobrevivir. Pero con nuestro trabajo hemos aportado a que la ciudad estuviera activa, sólo pedimos algo en retribución”, dijo el hondureño Jorge Vargas.

Como Vargas, la mayoría de los inquilinos que claman por ayuda son inmigrantes y trabajan en la industria de servicios, restaurantes y repartidores de comida.

Más de 200.000 neoyorquinos están en la vía de ser desalojados, una vez que el pasado 15 de enero expiró la moratoria de rentas en el estado de Nueva York, que estuvo vigente durante la pandemia del COVID-19. Según los defensores, esa medida protegió por más de año y medio de ser desalojados de sus casas y apartamentos a los inquilinos que no podían pagar.

Los inquilinos que enfrentan desalojos y aumentos de alquiler hablaron sobre lo que significaría para ellos la aprobación de las medidas.

Algunos funcionarios electos apoyaron la protesta, entre ellos los senadores estatales Mike Gianaris, Brian Kavanagh, Jabari Brisport, Kristen González, Brad Hoylman-Siegel, Rachel May y Julia Salazar, y los asambleístas Linda Rosenthal, Steven Raga, Jessica González-Rojas, Latrice Walker, Marcela Mitaynes, y Brian Cunningham.

Compromiso de los neoyorquinos

El Senador Brian Kavanagh, presidente del Comité Senatorial de Vivienda, autor de la legislación del Programa de Vales de Acceso a la Vivienda y copatrocinador del proyecto de ley Buena Causa, dijo que todos los neoyorquinos están comprometidos a poner fin a la crisis de personas sin hogar, la crisis de los desalojos y los aumentos alquiler.

En ese sentido la asambleísta Marcela Mitaynes dijo que el estado debe respaldar a los inquilinos para luchar por protecciones significativas en el presupuesto estatal en las próximas 3 semanas.

“Este año, no podemos quedarnos de brazos cruzados e ignorar la crisis de vivienda que tenemos en nuestras manos”, dijo Mitaynes.

Entre tanto desde Community Voices Heard, su directora ejecutiva Juanita O. Lewis dijo que las protecciones para inquilinos son un paso fundamental hacia la justicia racial en el estado de Nueva York.

“Más de dos tercios de las familias afroamericanas en el estado de Nueva York alquilan. Y entre los inquilinos, los hogares afroamericanos son los más vulnerables al desalojo. Es hora de que el Estado actúe”, subrayó Lewis.

La directora de Acción Ciudadana de Nueva York, Rebecca Garrard destacó que todos merecen un lugar seguro para vivir.

“Estamos pidiendo una inversión en inquilinos y personas marginadas primero. Ley de Causa Justa para frenar los desalojos y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda, es una oportunidad para que los inquilinos se unan y compren las propiedades en las que viven: estas son las políticas que necesitamos que nuestros legisladores en Albany defiendan para la gente”, dijo Garrard.

Mientras los legisladores estatales están en medio de las negociaciones del presupuesto estatal, los manifestantes buscan que se proteja a los inquilinos aprobando las iniciativas de ley que les beneficien.

Los manifestantes arremetieron contra la gobernadora Hochul, que, según ellos, de forma reiterada se ha negado a tomar una posición sobre el proyecto de Ley de Causa Justa, incluso cuando los inquilinos la confrontaron.

Acusan a la gobernadora de haber recibido millones por parte de promotores inmobiliarios y propietarios, mientras que excluye explícitamente cualquier protección a los inquilinos en su plan de vivienda dentro del Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2024.

En contraste, la otra cara de la moneda proviene de la Legislatura. Tanto el portavoz de la Asamblea Estatal, Carl Heastie como la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins incluyeron un compromiso a favor del proyecto de Ley de Causa Justa y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda.

Los promotores defensores de los inquilinos destacaron que el periódico New York Times publicó esta semana un editorial a favor del proyecto de Ley de Causa Justa, diciendo que “abordar la crisis de la vivienda significa mantener a las personas en sus hogares e impulsar la construcción de más viviendas”.

Detrás de la causa

La movilización de los inquilinos hasta Albany fue respaldada entre otras organizaciones por Housing Justice for All, Citizen Action New York, Met Council on Housing, Make the Road New York, New York Communities for Change, For the Many, United Tenants of Albany, Tenants and Neighbors, VOCAL-NY, Crown Heights Tenant Union, Neighbors Together, Housing Organizers for People Empowerment (HOPE), Rochester Citywide Tenants Union, Democratic Socialists of America, PUSH-Buffalo, St Nicks Alliance, Los Sures, Community Voices Heard y the North West Bronx Community Clergy Coalition.