Mujer fue apuñalada afuera de una lavandería en Nueva York

Una mujer de 32 años fue apuñalada anoche por un hombre frente a una lavandería en East Harlem (NYC).

Según el reporte, la víctima no identificada estaba parada frente a una lavandería en 1625 Lexington Avenue cerca de 102nd St cuando fue apuñalada en el hombro derecho con un objeto desconocido alrededor de las 8:15 p.m. del martes.

El sospechoso, un hombre no identificado, huyó hacia el sur por Lexington Avenue. Se desconoce si se trató de un ataque aleatorio o no. Al parecer el agresor no dijo nada antes de apuñalar a la víctima, acotó New York Post.

La mujer fue llevada al hospital Monte Sinai en condición estable, informó ABC News. No se han realizado arrestos y la investigación está en curso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, el viernes una mujer y un hombre hispanos fueron detenidos como sospechosos de ser captados en un video atacando a batazos, puñaladas y patadas a un joven durante una disputa a plena luz por un lugar de estacionamiento en Queens (NYC), dejando a la víctima con daño cerebral y conectada a un respirador, informaron las autoridades.