Telemundo: La boda de Juan Rivera desde La Casa de los Famosos 3 fue lo más visto del domingo

La boda de Juan Rivera o renovación de votos con Brenda fue no sólo lo más visto del fin de semana sino también de lo más comentado en redes sociales. El público los favoreció con su preferencia y es que La Casa de los Famosos 3 no ha defraudado a los televidentes de Telemundo, ya que el proyecto de la cadena hispana es uno de los más gustados, seguidos y comentados no sólo por los fans sino también por la prensa del entretenimiento.

A continuación te compartimos los gráficos con los números en donde podrás ver cómo Telemundo se llevó consigo el fin de semana.

Según el rating compartido por Produ en Twitter, compartidos por Nielsen Overnight Ratings el programa conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gallega incluso posee mejores números que los de El Señor de los Cielos en su octava temporada.

El lunes, por ejemplo, los números fueron excelentes para el reality de Telemundo y es que se trataba de la novena eliminación. Todos vimos cómo los fans movieron sus fichas y están adueñándose del juego. Arturo Carmona cayó en el SUM y desde ahí los que ejercen su derecho de voto decidieron sacarlo del juego.

En un principio la historia de amor de Arturo Carmona y Dania Méndez cautivó a los televidentes, sin embargo la reticencia que mostró la joven generó fuertes dudas en el mexicano, llevándolo a puntos altos de inseguridad. El encierro no favoreció a Carmona y aunque en los últimos dos días, previos a su partida, éste ya se mostraba con mejor ánimo, esto no le alcanzó para reconquistar a los que ya se oponían a su estadía en la casa.

Hace unas horas conversamos con el actor y en esta semana compartiremos en exclusiva nuestra entrevista.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

