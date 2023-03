El público hace a Osmel Sousa un fuerte candidato en ‘La Casa de los Famosos’

Los pedidos de Osmel Sousa en las redes sociales funcionaron. El ‘zar de la belleza’ no salió de ‘La Casa de los Famosos’ en esta semana que estuvo en nominación: el eliminado fue Arturo Carmona luego de tensos momentos en los que ambos participantes estuvieron involucrados en la sala de eliminación.

La sorpresa en el rostro del cubano fue evidente cuando se anunció el nombre de Carmona como participante a salir de la casa, pero en redes sociales no hubo sorpresa alguna: los internautas estaban seguros de que Sousa se quedaba dentro del reality show de Telemundo.

“Esoo Osmel otra semana. MADISON Y OSMEL HASTA EL FINAL”, “Cuando vuelvan a nominar a Osmel salgamos todos masivamente a votar por él”, “Lo LOGRAMOS, debemos seguir FORTALECIENDO nuestro team. Unión, unión y más unión por nuestro OSMEL”, “Mi amado zar. Yo nunca pude votar por ti porque no me dejaba por el área geográfica. Sin embargo sabes que Venezuela entera te apoya” y “Osmel tiene demasiado público !!!¿Por qué me lo dejaron de último con Arturo? fueron parte de los mensajes que recibió.

Cuando se anunciaron la nominaciones de la semana, donde Sousa compartía con Paty Navidad, Madison Anderson, José Rodríguez, Pepe Gámez y Arturo Carmona, el ‘zar de la belleza’ envió un mensaje a sus fieles seguidores, quienes seguramente lo han acompañado a lo largo de su trayectoria en el mundo artístico, haciéndose más cercano ahora en ‘La Casa de los Famosos’.

“Señores, estoy amenazado pero yo no me puedo ir todavía. Así que ya saben lo que tienen que hacer: por favor, apoyenme”, dijo Sousa en un video y así ocurrió.

El especialista en misses tendrá, al menos, una semana de estadía más en la casa más famosa de Telemundo. ¿Podrá mantenerse hasta el final de la competencia? El apoyo del público, lo tiene. Así ha quedado demostrado incluso desde antes que comenzara el reality show.

Sigue leyendo: