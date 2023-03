Hungría no estaría dispuesta a entregar a Putin a las autoridades si se encuentra en su territorio

Este jueves el gobierno de Hungría aseguró que no detendrán al presidente de Rusia, Vladimir Putin si este pisa su territorio a pesar de la orden internacional de arresto dictada por la Corte Penal Internacional (CPI), por su acusación de haber ordenado que se cometieran crímenes de guerra en Ucrania.

Según el gobierno húngaro el estatuto de ese tribunal internacional no ha sido promulgado en el país centroeuropeo. “Hungría no podría detener a Putin, porque el estatuto de la CPI no ha sido promulgado, ya que es anticonstitucional“, dijo el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás.

Asimismo dijo que los crímenes fueron cometidos en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició la invasión militar a gran escala contra el país. También la CPI emitió una orden de arresto para la Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por acusaciones similares a las del mandatario ruso.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto la semana pasada contra el presidente de ruso por crímenes de guerra tras su presunta participación en la deportación de niños de Ucrania, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, que han firmado 123 países.

Cabe destacar que la legislación del Estatuto de Roma no pertenece desde hace 20 años a las leyes de Hungría, a pesar de haberlo firmado en 1998 y ratificado posteriormente. El Gobierno húngaro de Viktor Orbán tampoco ha dado pasos para incorporarlo formalmente.

Hungría es el único país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europa (UE), se niega a suministrar armas a Ucrania y prohibió el transporte a través de su territorio de material militar destinado el atacado país vecino.

Con información de EFE

