En Nueva York va en escalada la tendencia de quejas por robo de salarios a inmigrantes recién llegados

A pesar que la Fiscalía del Distrito de Manhattan creó recientemente la primera unidad de apoyo a los trabajadores contra el robo de salarios. A pesar que tanto la Ciudad como el Estado de Nueva York han promovido ofensivas contra este delito. A pesar que cada vez hay más organizaciones que ofrecen información a los trabajadores para evitar ser estafados. La tendencia es que el abuso de empleadores continúa siendo una constante en ascenso. ¿Las víctimas? Mayoritariamente inmigrantes indocumentados. Y en muchos casos, recién llegados.

Solamente en la última semana la organización New Inmigrant Community Empowerment (NICE) ha salido a las calles a “gritar” alto por dos casos muy puntuales y documentados de supuestos casos de robos de salarios.

El jueves activistas de NICE y las víctimas tomaron las puertas de la empresa de limpieza NGC en El Bronx para denunciar que a 18 trabajadores les adeudan, de acuerdo con sus cálculos, un monto de $21,000.

Los afectados expusieron que hace cuatro meses fueron contratados para la limpieza de una obra de construcción. A un grupo le han pagado solo una parte de su salario. A otros le entregaron cheques sin fondo. Y a otros como a la joven inmigrante Digna Isabel no le han pagado un centavo, a pesar de sus reclamos telefónicos: “Me dicen no te conozco”.

El pasado viernes otro grupo de inmigrantes también salió a protestar por una razón similar, pero en un restaurante en el distrito de los teatros en Manhattan, para exigir el pago de $18,000 aparentemente retenidos a cinco de sus trabajadores.

“Todo el modelo de explotación ha crecido en los últimos meses en un 100%. Es agobiante recibir denuncias en donde justamente los inmigrantes en más extrema necesidad, desprotegidos, con miedo, siguen siendo estafados. Son llamados a trabajar y les pagan apenas una fracción del mínimo legal”, acotó Rosa Jerez de la unidad de derechos laborales de la organización NICE, la cual ya emprendió acciones legales contra ambas empresas.

En ambos casos, El Diario trató de obtener un comentario de las empresas denunciadas y hasta el cierre de esta edición no recibió respuestas.

Pagos “por partes” que nunca llegan

En la mayoría de las denuncias del pasado invierno, se trata de empleadores que en algunos casos prometen pagos fraccionados.

Es decir, si el salario por una semana suma $700, pagan solo $200, advirtiendo que en los días posteriores se honrará la diferencia. Pasan los días y eso no ocurre. Acumulándose deudas por meses.

Los trabajadores, en medio de su necesidad, terminan aceptando incluso por meses estas condiciones irregulares.

Jerez en su inventario de historias recientes, también describe que algunos empleadores han dado cheques para ser cobrados en una fecha y al ser presentados en el banco no tienen fondos.

El argumento para no pagar de forma completa o posponer el pago, en el caso de los trabajadores de la construcción, es generalmente que sus patronos les dicen que no han recibido dinero por parte de los contratistas.

En el caso de los restaurantes, el razonamiento para fraccionar los pagos, es que “el negocio no va bien”.

“Como muchos de ellos apenas tienen meses en este país, dudan que tienen derechos. Es momento de recordar a nuestras comunidades de inmigrantes, que a pesar de estar indocumentados, en Nueva York hay protecciones“, destacó la activista de NICE.

Una telaraña de explotación

Los defensores de varias organizaciones coinciden que con el arribo de miles de nuevos inmigrantes “desesperados” por cualquier trabajo, este delito es toda una “telaraña” que potencia los esquemas de explotación, formas de esclavitud moderna y tráfico humano.

“Te contratan y después salen con que no pueden pagarte el mínimo legal de $15, o sacan unas cuentas en donde no hay una relación justa entre las horas que trabajaste. En mi caso que no tengo papeles, no hablo inglés, a veces uno prefiere quedarse tranquilo”, fue el testimonio del venezolano Gonzalo Rodríguez, de 20 años, quien fue contratado en Queens hace una semana para una demolición en Flushing.

Gonzalo quien tiene tres meses en el país, destaca que cuando sacó sus propias cuentas, legalmente le correspondía $525 por una semana. Pero el contratista le pagó $250.

“Como uno está tan necesitado, prefiere agarrar cualquier cosa que nada. Pero es muy triste, porque la psicología que te aplican, aunque no te lo dicen directamente, es que más bien debes estar agradecido porque sin papeles, estás trabajando“, contó.

Pero en esta ola de quejas sobre estafas salariales, el jornalero mexicano Vicente López de 50 años, quien tiene 10 años trabajando de manera eventual, habla de una “competencia desleal” que ha surgido en meses recientes por parte de la misma fuerza laboral “sin papeles”.

“Para mi que pago mi renta y cubro todos mis costos, no puedo aceptar sonriendo cualquier pago. Pero muchas personas que viven en refugios y les dan de todo, aceptan tres dólares porque finalmente ellos no tienen gastos. Todo lo que se llevan al bolsillo es ganancia. Y eso genera un daño para todos”, relató.

La justicia es lenta, pero llega

Aunque se promueve que independientemente del estatus legal se realicen las denuncias, se advierte que son procesos lentos, que pueden tardar incluso años para una resolución judicial y una compensación.

De hecho la semana pasada, la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, junto con la comisionada laboral del estado de Nueva York, Roberta Reardon, anunciaron que “una empresa de limpieza de casas MPStar Pros y su director ejecutivo se declararon culpables de los cargos derivados del robo de salarios de los empleados”.

La compañía hizo publicidad de limpiadores de apartamentos, los contrató, les permitió limpiar y luego no pagó por su trabajo, reteniendo más de $54,000 de los empleados entre 2020 y 2022.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, la compañía tendrá que hacer una restitución total a las 23 víctimas.

En este caso la empresa MPStar Pros se declaró culpable de un plan para defraudar a trabajadores y, como parte de la declaración, debe resarcirlos por completo, pagándoles los más de $54,000 en salarios impagos.

Además, MPStar Pros debe pagar $10,000 que la oficina del fiscal de distrito de Queens mantendrá en depósito en garantía, en caso de que se identifiquen víctimas adicionales del esquema.

“Creamos una oficina de protección al trabajador para castigar este mismo tipo de explotación desvergonzada. Un día de trabajo honesto merece un día de pago honesto.Y eso es lo que nos aseguramos”, aseveró Katz en un comunicado.

Fiscalías de NY se activan:

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., anunció el pasado mes de febrero la creación de la primera Unidad de Protección del Trabajador de la Oficina para investigar y enjuiciar el robo de salarios y otras formas de acoso y explotación de los trabajadores en muchas industrias de Manhattan.

y otras formas de acoso y explotación de los trabajadores en muchas industrias de Manhattan. La nueva unidad presentará cargos penales contra personas y corporaciones que pongan en peligro la seguridad de sus trabajadores y roben sus salarios.

DA Bragg también anunció la creación del primer Fondo de Salarios Robados para las víctimas de robo de salarios de Manhattan, financiado a través de la Iniciativa de Inversión en Justicia Penal del D.A. y operado en asociación con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York.

financiado a través de la Iniciativa de Inversión en Justicia Penal del D.A. y operado en asociación con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Melinda Katz, la fiscal del distrito de Queens, también inauguró la oficina de vivienda y protección del trabajador, que ha abierto ocho investigaciones que involucran a docenas de trabajadores. Dicha iniciativa ha devuelto más de $1,4 millones a las víctimas de robo de salarios desde que comenzó.

también inauguró la oficina de vivienda y protección del trabajador, que ha abierto ocho investigaciones que involucran a docenas de trabajadores. Dicha iniciativa ha devuelto más de desde que comenzó. Desde el año pasado y por el abultado crecimiento de quejas por estos delitos durante la pandemia, la gobernación de Nueva York creó un grupo de Tarea Conjunta entre el Departamento de Trabajo, la Fiscalía general y las procuradurías distritales. Esto incluyó el lanzamiento de una nueva línea directa (833-910-4378) y desarrollando un sistema de última generación en línea para denunciar estas estafas.

No tienes papeles, pero tienes derechos: