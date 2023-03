Joan Laporta: “Messi sabe que tiene las puertas del Barça abiertas”

Desde el entorno del FC Barcelona están lanzando dardos muy directos a Messi, uno de sus máximos referentes históricos. El más reciente ha sido el del presidente del club blaugrana Joan Laporta, quien declaró que el argentino “sabe que tiene las puertas del Barça abiertas”.

El periodista Toni Juanmartí del medio Relevo hizo pública la entrevista de Laporta para un canal de Youtube, quien señaló: “Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Messi es jugador del PSG y tengo que tener respeto”

Además, la máxima autoridad azulgrana declaró que debe buscar la manera de mejorar la relación entre Messi y FC Barcelona.

Sobre los motivos que llevaron a la no renovación de Messi, explicó: “El legado que me encontré al llegar a la presidencia no era nada bueno y tuve que tomar una decisión con la que no estoy satisfecho.”

Lio tiene contrato en el París Saint-Germain hasta junio y hasta el momento no se han conocido indicios oficiales sobre su futuro.

💥 Laporta: “Messi sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Veremos. Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual entre Messi y el Barça”.



👉🏼 El presidente azulgrana concedió una entrevista al canal de Youtube ‘The business and money behind sports’. pic.twitter.com/habEU9egqW — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) March 24, 2023

El Kun Agüero puja por el regreso de Messi al Barça

El exfutbolista y amigo de Messi, Sergio “Kun” Agüero, hizo estallar las redes sociales al decir que si Laporta hace lo necesario, Lío podría volver al equipo culé.

“Creo que Leo Messi debería de retirarse en el Barça porque Barcelona es su casa, tendría que acabar su carrera aquí. Creo que Laporta debe de intentar traer a Leo, y si Laporta da un paso al frente, Messi vuelve al Barcelona. Ahora mismo, la cosa está en un 50/50”, fueron las palabras del Kun.

Sigue leyendo



– ¿Cuál fue el mejor?: Los goles de tiro libre de Cristiano Ronaldo y Messi en la primera fecha FIFA de 2023

– En medio de fuertes rumores sobre su despido, éstos son los últimos 10 partidos de Nagelsmann frente al Bayern de Múnich