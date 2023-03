El actor Jonathan Majors es arrestado por cargos de violencia doméstica en Nueva York

El actor Jonathan Majors fue arrestado el sábado en la mañana en la ciudad de Nueva York por acusaciones de violencia doméstica, según informaron las autoridades.

La estrella de “Creed III”, de 33 años, fue detenido bajo sospecha de estrangulación, agresión y acoso, informó la policía de Nueva York en un comunicado proporcionado a CBS News.

Según la policía de Nueva York, los oficiales fueron enviados a una llamada al 911 desde un apartamento en el vecindario de Chelsea a las 11:14 am, donde una “investigación preliminar determinó” que había habido una “disputa doméstica” que involucraba a Majors y una mujer de 30 años.

La mujer, que dijo a los oficiales que había sido agredida, fue trasladada a un hospital con heridas leves en la cabeza y el cuello, dijo la policía. Ella estaba en condición estable.

Majors fue arrestado en el lugar, informó la policía.

Un representante de Majors le dijo a citado medio en una breve declaración que el actor “no ha hecho nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

En una declaración más larga el domingo, la abogada defensora penal de Majors, Priya Chaudhry, dijo que Majors es “completamente inocente y probablemente víctima de un altercado con una mujer que conoce”.

Chaudhry dijo que están “reuniendo y presentando pruebas” al fiscal de distrito, incluidas “imágenes de video del vehículo donde ocurrió este episodio, el testimonio del conductor y otras personas que vieron y escucharon el episodio, y lo más importante, dos declaraciones escritas de la mujer que se retracta de estas acusaciones”.

Chaudhry agregó que la mujer involucrada estaba “atravesando una crisis emocional”.

Majors aparece en los anuncios “Be All You Can Be” recientemente reiniciados del Ejército. La Oficina de Marketing Empresarial del Ejército dijo en un comunicado el domingo que están “profundamente preocupados” por las acusaciones en torno al arresto de Majors.

“Si bien el Sr. Majors es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la prudencia dicta que retiremos nuestros anuncios hasta que se complete la investigación de estas acusaciones”, dijo el comunicado.

Otros créditos cinematográficos y televisivos de Majors incluyen “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Devotion” y “Lovecraft Country”, por la que recibió una nominación al Emmy.

