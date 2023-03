Adele anuncia que extenderá su residencia en Las Vegas con otros 34 conciertos

La cantante británica Adele anunció que extenderá su residencia en Las Vegas al agregar otros 34 conciertos, entre los meses de junio y noviembre.

Esto luego de que la intérprete de “Easy On Me” y “Set Fire to the Rain” llevara a cabo el último espectáculo de la serie Weekends With Adele (Fines de semana con Adele), que arrancó en noviembre del año pasado en el Colosseum Theatre del Caesars Palace y que también constó de 34 espectáculos.

“Actuar para 4 mil personas en 34 fechas no basta, yo lo sé. Por eso regresaré por unas semanas en junio y voy a estrenarlo para tener la seguridad de que cualquiera que quiera ver este show pueda hacerlo“, compartió la novia del agente deportivo estadounidense Rich Paul, con quien supuestamente se habría comprometido, ya que en uno de sus shows fue vista con lo que sería un anillo de compromiso.

Sus representantes dijeron que se reanudarán en el Colosseum en Caesars Palace el 16 de junio y continuarán hasta el 4 de noviembre.

Los recitales de junio serán grabados y estrenados como un especial de conciertos, informó el diario Las Vegas Review-Journal.

Poniendo fin a las conjeturas sobre su futuro en el Colosseum, Adele compartió a una multitud que agotó las entradas el sábado por la noche que regresará en junio y mencionó el filme.

Situación que celebró luego de que el año pasado se vio obligada a retrasar el inicio de su residencia, que se suponía arrancaría en enero del año pasado, debido a la pandemia por Covid-19.

Los espectáculos se cancelaron solo 24 horas antes de la noche de apertura, lo que provocó lo que el cantante llamó una reacción violenta “brutal” de los fanáticos.

Al anunciar los nuevos espectáculos, la cantante reconoció el retraso y le dijo a la multitud que cancelar los espectáculos había sido “lo peor”.

