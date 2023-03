PETA condena la muerte de un caballo en el set de ‘Lord of the Rings: The Rings of Power’

Amazon Studios informó ayer la muerte de un caballo ocurrida antes de los ensayos de la producción de la serie de fantasía ‘Lord of the Rings: The Rings of Power’.

“El incidente tuvo lugar por la mañana mientras el caballo estaba siendo ejercitado antes de los ensayos. El domador no llevaba traje y el rodaje aún no había comenzado. Tanto un veterinario como un representante de la American Humane Association estaban presentes en ese momento“, según un portavoz de la compañía.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) condenó el incidente, instando a la industria del entretenimiento a hacer cambios para que las producciones dejen de emplear animales reales.

“Parece que vivir bajo tierra con los orcos es lo normal para los productores de ‘The Rings of Power’, porque tienen la opción de utilizar CGI, aparejos mecánicos y otros métodos humanos que no harían correr a caballos vulnerables hasta la muerte en el set”, escribió Lisa Lange, vicepresidenta senior de PETA, en un comunicado a Variety.

“PETA pide a los creadores -y a todos los demás productores- que emprendan una nueva búsqueda sin utilizar caballos reales. Si no pueden evitar explotar animales para su arte, deberían encontrar un nuevo medio, porque nadie quiere ver un spin-off para televisión con el tormento como tema“, agregó.

Anteriormente, el director Peter Jackson también recibió críticas en torno al estreno de El Hobbit: Un Viaje Inesperado (2012), por la muerte de tres caballos, así como de un grupo de otros animales.