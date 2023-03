Becky G se pone un cautivador vestido negro al aparecer tras la infidelidad de Sebastian Lletget

A pocas horas de que Sebastian Lletget publicara un comunicado en el que asegura haber lastimado a Becky G, la cantante se puso un muy sensual vestido negro para asistir a la ceremonia de IHeartRadio Musica Awards 2023 en el Dolby Theatre de Hollywood.

La cantante estadounidense reclamó el premio a mejor canción Latin Pop/Reggaeton del año por ‘Mamiii’, la canción que el año pasado estrenó junto a Karol G y que se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino en medio del torbellino que rodea a su vida personal.

Tras asistir al evento Becky G publicó una serie de fotografías en Instagram, siendo su primer posteo tras confirmarse la infidelidad de su prometido. El mensaje, tal vez, no solo fue de agradecimiento por el reconocimiento recibido sino por los miles y miles mensajes de apoyo que ha recibido debido a la situación que atraviesa. “Sin palabras, pero gracias”, escribió.

Los rumores de infidelidad de Sebastian Lletget corrieron rápidamente en las redes sociales, tanto que en tan solo minutos el futbolista eliminó la opción de comentarios en su cuenta de Instagram. Horas después decidió publicar un comunicado en el que habló sobre lo que ocurrió.

El jugador del Dallas FC en la MLS admitió que 10 minutos le costaron mucho y que tras ese desliz que tuvo en España, con una mujer hasta ahora desconocida, fue víctima de actos de extorsión de acuerdo a lo que indica en su comunicado.

En el mensaje expresado a través de Instagram envía su mensaje de amor, agradecimiento y disculpas a Becky G, quien desde hace 7 años ha estado junto a él y a quién hace 3 meses le pidió matrimonio:

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, dijo Lletget.

“Cuando reflexiono sobre los últimos 7 años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos superar los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky por parte de mi lado”, también agregó el futbolista.

Sigue leyendo: