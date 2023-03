Prometido de Becky G aceptó que la lastimó y desactivó los comentarios en Instagram tras compartir el comunicado

La semana pasada comenzaron a circular ciertos rumores en los que involucran a Becky G y a Sebastián Lletget, quien aparentemente le habría sido infiel a la cantante que le pidió matrimonio el pasado mes de diciembre, mientras que el mar de fondo terminó siendo el protagonista de este especial momento.

A su vez, el futbolista este lunes tomó la decisión de compartir un comunicado en la red social de la camarita, y así explicar lo que desde su punto de vista sucedió. Por ello, escribió lo siguiente: “Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”.

“Como atleta, siempre he tratado de mantenerme en un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y los privilegios de mi carrera. Cuando reflexiono sobre los últimos 7 años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos superar los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky por parte de mi lado”, agregó.

A su vez, él tomó la determinación de desactivar la opción de los comentarios en la red social de la camarita, debido a que no consideraría prudente que el resto siga opinando sobre lo que realmente sucede entre él y la cantante.

“Sin embargo, detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación y malas decisiones”, añadió Sebastian.

Internautas se expresan tras comunicado del futbolista

“Antes que saliera a la luz no se sentía culpable”, “Porque salió a la luz y si así hubiera quedado, no era la primera vez”, “Que no se case. Si eso le hace de novios, casados es peor”, “Este hombre no vale la pena, déjalo y búscate a quien te respete y te ame de verdad”, “Cachuo lo descubrieron y listo, sacó un comunicado“, “Si ellos se quieren muchos deberían darse otra oportunidad y que viva el amor entre ellos que se veían muy felices”, “Yo me quitaría ese anillo de una vez”, “Si hay rumores de cuerno lo mejor es no casarse”, “Y como toda tonta lo perdonó”, “Que tipo tan nefasto, no existe ninguna justificación”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post colgado por la cuenta ‘La Lengua’.

Te puede interesar:

· Seguidores de Becky G le dan muestras de apoyo tras la supuesta infidelidad de Sebastian Lletget

· Becky G: su prometido Sebastian Lletget le habría sido infiel en España

· Boda de Lele Pons y Guaynaa: amplia lista de famosos que asistieron a la celebración