Congelar el pescado en su momento óptimo es una buena alternativa de conservación hasta que puedas cocinarlo y que puede mantener el valor nutricional del producto. Descongelar el pescado en el refrigerador es la manera más segura a seguir. Revisamos cuánto tiempo tarda en descongelarse el pescado en el refrigerador.

Es más seguro descongelar el pescado en el refrigerador ya que las bacterias que causan intoxicación alimentaria se multiplican rápidamente entre los 40 °F y los 140 °F. Por ello, los alimentos perecederos no deben dejarse fuera del refrigerador durante más de 2 horas. Si el alimento está expuesto a temperaturas superiores a 90 °F se debe refrigerar en un plazo de 1 hora.

Una manera fácil de descongelar el pescado de manera gradual es colocándolo en el refrigerador durante la noche. Necesitará de ocho a 12 horas si descongela cortes pequeños.

Cómo descongelar el pescado más rápido

Para descongelar pescados y mariscos rápidamente, colócalos en una bolsa de plástico sellada y sumérgelos en agua fría (cambiando el agua cada 30 minutos), sugiere Food Safety del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Esta técnica podría hacer que descongeles el pescado en 30 minutos. Una vez descongelado, abre el empaque, enjuaga el pescado y sécalo con toallas de papel.

No sumerjas el pescado sin sellar perfectamente la bolsa para evitar que el producto se empape.

Método del agua con el método del refrigerador

Los expertos en cocina de The Price Eats señalan que puedes combinar el método del agua con el método del refrigerador. Sumerge el paquete en agua en una cacerola y coloca todo en el refrigerador.

“Tomará un poco más de tiempo que el método del agua corriente, pero aun así un poco más rápido que el método del refrigerador ordinario. La ventaja es que al dejarlo en la nevera minimizas el riesgo de bacterias”, apunta The Price Eats.

Descongelamiento en microondas

Si el pescado se cocinará inmediatamente después, otro método rápido para descongelar sugerido por Food Safety es colocar el producto en el microondas en la posición “descongela” y detener el ciclo de descongelación mientras el pescado aún está helado pero flexible.

Recomendaciones al comprar pescado congelado

No compres pescados y mariscos congelados si el paquete está abierto, roto o aplastado en los bordes.

Evita los paquetes con signos de escarcha o cristales de hielo, esto puede significar que el pescado se almacenó durante mucho tiempo o se descongeló y volvió a congelar.

No adquieras la carne de pescado “congelada” que no esté dura. El pescado no debe ser flexible.

Sigue leyendo:

–Por qué siempre debe reposar la carne después de cocinarla

–Por cuánto tiempo debe marinarse el pollo

–8 recetas fáciles con pescados y mariscos