Keanu Reeves ganó más de $39,000 dólares por cada palabra que dijo en ‘John Wick 4’

La cuarta entrega de ‘John Wick’, protagonizada por Keanu Reeves, está causando sensación en las salas. De acuerdo con Box Office Mojo, la cinta del asesino favorito del público ha recaudado hasta el momento $79.4 millones en Estados Unidos y $66.5 millones en el resto del mundo, para dar un total de cerca de $146 millones de dólares en su primera semana de estreno.

En esta nueva entrega, Keanu Reeves, en total, dice solamente 380 palabras. Si se toma en cuenta que el actor recibió un pago de $15 millones de dólares, esto quiere decir que le dieron $39,473 dólares por cada palabra pronunciada, según se informó en UPROXX.

La frase más larga que Keanu dice en el filme es: “You and I left a good life behind a long time ago, my friend”. (“Tú y yo dejamos atrás una buena vida hace mucho tiempo, amigo mío”).

Tan solo por esa frase, el actor obtuvo más de medio millón de dólares, exactamente $552,622 dólares.

Está claro que Keanu Reeves recibió el millonario pago no solo por lo que dijo, sino también por su actuación y las acrobacias que realizó en algunas escenas de pelea. Sin embargo, es un ejercicio interesante el desglosar su pago tomando su diálogo como punto de partida.

