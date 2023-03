Kendall Jenner luce sus curvas con ajustado vestido de látex en campaña de Messika

Kendall Jenner fue elegida para protagonizar la nueva campaña de Messika, la cual está inspirada en el cine estadounidense.

Valérie Messika busca con esta colección rendir homenaje a la pasión de la influencer por los icónicos coches estadounidenses, pues es bien sabido que Kendall es coleccionista de estos automóviles.

El color rojo es el elegido para esta campaña, pues con este se quiere mostrar sensualidad y pasión. Es por eso que la hermana de Kim Kardashian lució sus curvas usando un ajustado vestido de látex, además de que la conocida pulsera rígida de diamantes Move Noa se presenta en una nueva versión roja más atrevida. El costo es de aproximadamente $2,745 dólares.

La también modelo comentó que se siente honrada de que Valérie Messika la eligiera para una campaña, pues siempre había sido su sueño.

“Me hace muy feliz que Valérie Messika me haya elegido para su nueva campaña. Sus joyas siempre me han recordado la belleza de París, que tanto aprecio. Durante la campaña, he podido admirar un sinfín de piezas fantásticas con las que he descubierto de nuevo el savoir-faire de la Maison, que se plasma en cada mínimo detalle“, dijo Kendall Jenner.

