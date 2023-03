Policía de Alabama muere y otro resulta herido tras atender un tiroteo

Un oficial de policía de Alabama murió y otro resultó gravemente herido luego de recibir un disparo el martes por la noche por parte de un hombre que fue capturado más tarde.

El sujeto recibió a ambos policías a balazos y luego se atrincheró dentro de un apartamento, según informaron funcionarios del Departamento de Policía de Huntsville en un comunicado.

Por su parte, el subjefe de policía de Huntsville Michael Johnson informó a los medios de comunicación que una mujer llamó al 911 el martes por la tarde e informó que le habían disparado.

A través de Twitter la policía pidió a los ciudadanos que evitaran Jordan Lane cerca de la avenida Bob Wallace debido a un convoy policiaco.

The Huntsville Police Department is asking citizens to avoid Jordan Lane near Bob Wallace Ave., 9th Ave. and Governors House Drive for heavy police presence Please use alternate routes. @WAAYTV @waff48 @whnt @aldotcom @FOX54News — Huntsville Police (@HsvPolice) March 28, 2023

Los oficiales que llegaron a la escena encontraron a la víctima del tiroteo, cuyas heridas no ponen en peligro su vida. El sospechoso disparó a los dos oficiales, golpeándolos a ambos, y se atrincheró dentro de un apartamento.

Los oficiales fueron transportados a un hospital donde uno murió a causa de sus heridas y el otro se sometió a una cirugía de emergencia y se encuentra en estado crítico, dijeron funcionarios de la ciudad en un comunicado de prensa.

El sospechoso fue detenido poco más de una hora después y transportado al hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida, agregó el comunicado de la ciudad.

“Esta es una pérdida devastadora para nuestro departamento, la comunidad de Huntsville y el estado de Alabama”, dijo el jefe de policía de Huntsville, Kirk Giles, en el comunicado.

“Mientras lloramos con la familia de nuestro oficial caído, tenemos a otro oficial luchando por su vida. Mantenga a todos nuestros oficiales y a todo el departamento en sus oraciones”, agregó.

El departamento no ha dado a conocer el nombre del oficial muerto, pero el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, lo identificó como el oficial Garrett Crumby. Marshall dijo que los dos oficiales fueron emboscados por un sospechoso armado cuando llegaron a la escena. Tonight, our State grieves the death of another member of the law enforcement community—one who, when called upon, ran toward danger in aide of a victim in distress. See my full statement on the tragic death of Huntsville Police Officer Garrett Crumby:https://t.co/uImlrQIi1i pic.twitter.com/E7EwN4yyKk— Attorney General Steve Marshall (@AGSteveMarshall) March 29, 2023

“Esta noche, nuestro Estado lamenta la muerte de otro miembro de la comunidad de aplicación de la ley, uno que, cuando se le pidió, corrió hacia el peligro en ayuda de una víctima femenina”, dijo Marshall en un comunicado.

