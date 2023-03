Alan Estrada protagoniza junto con Isabella Castillo el musical “La Usurpadora”

Alan Estrada comparte anécdotas detrás de cámaras de la película el musical “La Usurpadora” que se estrena este próximo 7 de abril en la cartelera nacional. Y además, el actor confiesa si afectó o no su carrera profesional el haber dicho que es gay, en redes sociales el pasado diciembre.

“Fueron muchas semanas de rodaje, pero hay muchas (anécdotas). Había unos momentos en que yo tenía que cargar a Isabella, que yo tengo problemas de espalda y entonces nos reíamos mucho, nos reíamos mucho de lo mal que nos veíamos, según Isabella y yo”, comparte Alan, a pesar de que tuvo meses de entrenamiento.

“Seis meses antes de empezar la filmación tuvimos un entrenamiento de yoga, estiramientos, clases, y eso nos ayudó mucho a resistir el pesado rodaje”, añade.

A finales del año pasado, Alan confesó por Twitter que es gay. “Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad, he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, publicó en Twitter en aquél entonces.

¿El confesar públicamente que eres gay, afectó a tu carrera profesional tal y como muchos actores o cantantes piensan?

La verdad es que sí afecta, lo que pasa es que estoy en un momento de mi vida y mi carrera en la que digamos ‘estoy más para allá que para acá’; es decir, a mí en este momento de mi carrera no me afecta, pero por supuesto me encantaría decir que vivimos en un mundo ideal, y no lo vivimos.

“Y lo que me gusta es que ‘La Usurpadora’, de cierta forma toca el tema. Hay una relación padre e hijo muy importante que justo es de lo que hablamos, y lo que yo hablé cuando lancé ese mensaje, de cómo el apoyo y el amor de la familia es súper importante cuando alguien quiere revelar su orientación sexual en cualquier lugar del espectro que se encuentre.

“Y la película, si bien no gira alrededor de ese tema, sí tiene una sub-trama que lo toca y me gusta mucho”.

¿Por qué crees que a ti no te ha afectado la carrera el decir que eres gay?

A mí no, porque ya estoy en un momento de mi carrera que ya llevo 21 años trabajando; pero probablemente si lo hubiera hecho al inicio de mi carrera, sí.

