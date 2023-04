A pesar de no poder proponerle matrimonio en el Dodgers Stadium, aficionado mexicano logró conseguir el “sí” de su chica

El Día Inaugural de las Grandes Ligas no fue solo batazos, también dejó momentos extradeportivos interesantes como lo sucedido en el Dodgers Stadium cuando un aficionado mexicano de nombre Ricardo Juárez saltó al terreno de juego para intentar proponerle matrimonio a su novia, sin embargo el acto fue interrumpido por el personal de seguridad.

Pero a pesar del frustrado intento Ricardo pudo lograr su cometido al terminar el encuentro y su chica le dio el “sí”que tanto buscaba y lo celebró con un post en sus redes sociales. La ahora prometida de Ricardo se llama Ramona Saavedra y ambos viven en Los Ángeles.

Proposal gone wrong at Dodger Stadium 💀 pic.twitter.com/qankLwE5sW — maze (@Mazeaveli) March 31, 2023

“Anuncio un poco extremo pero es un leo (refiriéndose a su signo zodiacal), ¿qué puedes esperar? Y, por supuesto, dije si”, comentó Ramona en su posteo en Instagram. Por su parte Ricardo también realizó una publicación en su cuenta y comentó “dijo que sí, la amo”. View this post on Instagram A post shared by Ramona Saavedra (@ramonasavvedra_nini_) Por otro lado luego de la intromisión al campo y la tacleada del personal de seguridad, el anillo de compromiso salió volando y se perdió entre el césped del jardín central, incluso algunos jugadores de ambos equipos ayudaron con la busqueda.

Al final del cuento todo tuvo un final feliz, Ricardo pudo proponerle matrimono a su novia a pesar del mal momento en el Dodgers Stadium, además pudo obtener algo de fama, ya que se hizo viral en las redes sociales y por último su equipo consiguió la victoria en el Día Inaugural luego de ganarle 8-2 a Arizona Diamondbacks.

