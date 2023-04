Conoce los entrenadores de fútbol mejor pagados del mundo

Mucho se habla de las grandes cifras de traspasos de jugadores, pero los sueldos de los entrenadores es algo poco comentado en el mundo del fútbol y hace poco L’Equipe publicó una lista de los 10 entrenadores mejores pagados de la actualidad.

Acá te dejamos el top 10 de técnicos con mejor salario actualmente:

10. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

A pesar de tener muy poca experiencia como entrenador, el español está haciendo una excelente campaña con el equipo alemán; están en cuartos de final de la Europa League y van octavos en la Bundesliga, actualmente el sueldo que percibe el exjugador es de $5,5 millones de dólares.

9. José Mourinho (Roma)

El experimentado entrenador sin duda es de los mejores de la historia reciente, ha ganado dos Champions League con equipos distintos, dos Europa League también con distintos equipos y recientemente una Conference League con la Roma; esto justifica su elevado sueldo el cual llega a los $10 millones de dólares por temporada.

Jose Mourinho/Getty Images

8. Simone Inzaghi (Inter)

Quizás a algunos le sorprenderá ver a Inzaghi por encima de otros entrenadores más experimentados, pero es que el italiano luego de sacar campeón al Inter en 2021 renovó su vínculo con el equipo acompañado de una importante suma anual que asciende a los $11 millones de dólares.

7. Carlo Ancelotti (Real Madrid)

No hace falta presentación para este nombre, es de los mejores entrenadores de la actualidad, logró la tan ansiada décima Champions League para el equipo blanco y luego consiguió la número 14 en su segunda etapa, actualmente su salario anual alcanza los $11,9 millones de dólares.

6. Thomas Tuchel (Bayern Munich)

Este es de los más recientes, pues acaba de firmar para hacerse cargo del banquillo del Bayern Munich y llegó por todo lo alto, pues el contrato que pactó con los bávaros lo deja con un sueldo de $13 millones de dólares por temporada.

5. Maximiliano Allegri (Juventus)

La Juventus es uno de los grandes de Europa y el hecho de vivir un mal momento actualmente, no quita que tengan a uno de los técnicos mejor pagado del fútbol, el italiano percibe anualmente $13,9 millones de dólares por estar al frente del banquillo de la Vecchia Signora.

4. Graham Potter (Chelsea)

Otro entrenador que sorprende en la lista y que llegó hace poco a su equipo, es que si al Chelsea no le preocupa gastar millones en fichajes, tampoco le preocupa desembolsar grandes cantidades por sus entrenadores, Potter llegó desde el Brighton a Londres para ganar $14,6 millones de dólares por campaña.

Graham Potter / AFP via Getty Images

3. Jurgen Klopp (Liverpool)

Ya entrando en el podio el tercer lugar se lo queda Jurgen Klopp, que tras 7 años en el banquillo del Liverpool ha podido regresar al equipo Red a la gloria que tuvo en años pasados. El alemán tiene contrato con el club por $19,3 millones de dólares por año.

2. Pep Guardiola (Manchester City)

El inventor del “tiki-taka” no podía faltar en esta lista, no cabe duda que es de los técnicos más laureados e innovadores de los últimos años, el Manchester City no escatimó en la contratación del español y le paga a Pepe $24,3 millones de dólares por temporada.

1. Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Lo que cobra el “Cholo” por dirigir al equipo español está muy por encima de sus colegas, con sus $37 millones de dólares al año le saca una gran ventaja con respecto al segundo y a pesar de que las últimas temporadas no han sido muy buenas en rendimientos, en años pasados Simeone logró hacer al cuadro Colchonero un fuerte competidor en Europa y España.

