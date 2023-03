Joana Sanz revela las dificultades que vivió con Dani Alves: “Me engañaba engañaba mientras mi madre moría”

La relación entre la española Joana Sanz y su esposo, Dani Alves, pareciera haber tomado un respiro en su decadente proceso luego que la modelo decidiera detener el proceso de divorcio hasta que culmine el juicio contra el jugador por la presunta agresión sexual que realizó a una mujer en una discoteca de la ciudad de Barcelona en diciembre de 2022.

A pesar de esto, Sanz resaltó que todavía se siente dolida por lo que ha tenido que vivir luego que el jugador brasileño fuera detenido por las autoridades y posteriormente encarcelado en la prisión Brians II.

Esta nueva muestra de desprecio y enojo contra Dani Alves se debe a que todos estos actos de infidelidad los habría cometido mientras la madre de la modelo se encontraba atravesando una difícil enfermedad, quien fue diagnosticada de cáncer de útero el pasado mes de octubre de 2022 y por la misma de la que falleció en enero.

La polémica se generó luego que respondiera de una manera bastante fuerte a uno de los miles de seguidores que la acusaron de no haber apoyado a su esposo tras la carta que publicó hace un par de semanas en su cuenta de la red social Instagram.

“Por todos esos momentos compartidos juntos… este no era el momento de dejarlo a la deriva. Entiendo tu dolor y que no perdones la traición, pero no creo que es el lugar ni las formas”, dijo uno de los seguidores de Sanz.

“El lugar y las formas las perdió él, engañándome mientras mi madre se moría”, respondió la modelo española a la crítica y bastante segura de las acciones que ha venido tomando desde que se inició la investigación contra Dani Alves.

