¿Asuntos familiares? Directivo de Cruz Azul revela el motivo que originó la salida de Luis Suárez

El fichaje del delantero uruguayo Luis Suárez por parte de la Máquina de Cruz Azul se convirtió en uno de los sucesos más atractivos en el mercado de fichajes de la Liga MX al generar la posibilidad de uno de los mejores goleadores del planeta al campeonato azteca y así servir de un impulso para mejorar su competitividad.

A pesar de estos fuertes rumores y acercamientos por parte de la directiva celeste, el artillero charrúa decidió dejar a un lado estas ofertas y formar un contrato con Gremio de Porto Alegre de Brasil, un hecho que resultó bastante decepcionante para los encargados de dirigir a los cementeros.

Ante este hecho el director deportivo de la Máquina de Cruz Azul, Óscar Pérez, decidió hablar al respecto en una entrevista ofrecida para Récord, donde reveló todos los detalles por los que este traspaso se terminó convirtiendo en un sueño a pesar que Suárez se iba a convertir en el fichaje estrella del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Al final (Luis Suárez) decidió irse a Brasil, me dijo que fue por la familia, por la cercanía con su país; lamentablemente no lo pudimos tener, pero por un momento dijimos que sería genial. Sí, estuvo cerca, al final lo valoró, decidió allá y no podíamos hacer mucho”, expresó Pérez.

A pesar de esto, el director deportivo destacó que es una noticia que ya pasó y que el equipo está enfocado en tener los mejores resultados posibles para lograr los resultados que desean.

Con respecto a los planes del equipo que actualmente está bajo las órdenes de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Pérez detalló que buscan únicamente armar un plantel que cumpla con sus gustos y así mejorar en el campo de juego.

