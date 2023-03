Ricky Martin premia a Bad Bunny por su aporte para la comunidad LGBTQ+

De la mano del astro de la música Ricky Martin fue que Bad Bunny recibió el reconocimiento ‘Vanguardia’ en los GLAAD Media Awards, que se celebraron en Los Ángeles, California.

GLAAD, que quiere decir Alianza Gay Lésbica Contra la Difamación), decidió otorgar este reconocimiento al boricua por considerarlo un aliado de la comunidad LGBTQ+. Su apoyo a ellos queda demostrado en su música, videos, las causas a las que apoya y en cualquier representación artística que él pueda tener.

“Lo primero que quiero es dar gracias a GLAAD por este reconocimiento, a toda la comunidad LGBTQ por abrazarme y quererme de la manera que lo hacen, y por inspirarme también”, dijo Bad Bunny al recibir el galardón de la mano de Ricky Martín, reseña el medio El Nuevo Día.

“Creo que seguir mi corazón es lo que me ha llevado a donde estoy, es lo que me ha llevado a estar aquí recibiendo este premio rodeado de tanta gente linda. Cuando tú tienes un buen corazón y cuando das amor, eso es lo que recibes para atrás”, también expresó el artista mundialmente reconocido.

Las palabras de GLAAD

GLAAD, a parte de dedicar este importante reconocimiento a Bad Bunny, recalcaron los valores que lo hicieron merecedor de él.

“El artista ganador del Grammy utiliza su arte para hablar poderosamente como un aliado de las personas transgénero y promover la igualdad para la comunidad LGBTQ, llevando su propia voz a la vanguardia para ayudar a otros a verse a sí mismos en el mundo”, señalaron.

Además, destacaron que durante su participación en el show de Jimmy Fallon usó su voz para enviar un mensaje por el asesinato de Alexa Negrón Luciano, una mujer trans asesinada en la ciudad de Toa Baja.

Bad Bunny en esa aparición usó una camisa que rezaba: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. View this post on Instagram A post shared by GLAAD (@glaad)

