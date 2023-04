Aprueban legislación en Florida que permite el porte oculto de armas sin permiso

El Senado del estado de Florida aprobó una legislación que permitirá portar un arma oculta en público sin un permiso emitido por el gobierno, siendo una de las principales prioridades de Ron DeSantis.

Asimismo, el proyecto de ley acabará con un requisito estatal existente de recibir capacitación antes de llevar un arma oculta fuera de la residencia. Los solicitantes de un permiso deben mostrar competencia con un arma realizando un curso de capacitación o seguridad de armas de fuego. El procedimiento de solicitud de permiso incluye además una verificación de antecedentes, que ya no será necesaria si la legislación se hace ley.

En un comunicado la legislación indica que “deja en vigor el proceso de concesión de licencias actual y la investigación de antecedentes, de modo que aquellos que opten por obtener un permiso por reciprocidad u otros fines sean libres de hacerlo”.

El gobernador republicano declaró estar orgulloso de “apoyar la segunda enmienda” en un evento reciente en la gira de su libro y ratificó su compromiso de firmar el proyecto de ley cuando llegue a su oficina. “No necesita una hoja de permiso del gobierno para poder ejercer sus derechos constitucionales”, expresó DeSantis.

Al ser firmado, la legislación entraría en vigor el 1 de julio, convirtiendo a Florida en el vigésimo sexto estado en reconocer el porte de armas sin permiso. El proyecto de ley fue aprobado anteriormente por la Cámara de Representantes de Florida la semana pasada.

A partir del 1 de julio de 2022, el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida habría rechazado 4134 solicitudes de permisos porque se consideró que el peticionario no era elegible. No obstante, la legislación no cambiaría quién está calificado para llevar un arma de fuego en público. También, todavía sería necesario someterse a una verificación de antecedentes para comprar un arma.

Hasta el pasado mes de febrero, el estado emitió más de 2,6 millones de permisos de armas ocultas, informó CNN.

El defensor de la legislatura, el representante republicano del estado Chuck Brannan, manifestó que los ciudadanos deberían poder ocultar sus armas de fuego sin “interferencia del gobierno o preferencia local”.

“En el estado de Florida, la burocracia gubernamental ya no se interpondrá entre los floridanos respetuosos de la ley y su libertad para ejercer sus derechos de la Segunda Enmienda”, indicó Brannan en un comunicado. “Este proyecto de ley reconoce que si bien el gobierno tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, sus ciudadanos tienen derecho a protegerse a sí mismos”.

Aunque los demócratas y defensores del control de armas han criticado a al gobernador de Florida por eliminar uno de los pocos controles de armas de fuego en el estado, los activistas pro armas han dicho que la medida no es suficiente. Quieren que Florida permita a las personas llevar armas en público al aire libre y que se elimine las zonas libres de armas. En la entidad, actualmente es ilegal portar un arma en una escuela o en un campus universitario.

“El título de ‘portación constitucional’ para este proyecto de ley es una mentira”, apuntó Luis Valdés, director de Florida de Gun Owners of America.

Sin tapujos, De Santis apoyó el porte abierto, pero se negó a usar su considerable capital político para presionar a los legisladores para que den luz verde a una política menos restrictiva.

Por su parte, el representante republicano Mike Beltran, presentó y más tarde retiró una enmienda que habría permitido la aprobación abierta luego de que los líderes legislativos republicanos dieran conocer su oposición.

Los críticos del proyecto de ley se han opuesto abiertamente a la extensión de los derechos de armas, tildándola de “peligrosa” y se han pronunciado sobre la aprobación de la legislación después del tiroteo de Nashville que dejó a tres niños de 9 años y a tres adultos muertos en una escuela.

